Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτη τον Σταύρο Σβήγκο.

Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Ο Σταύρος Σβήγκος, έρχεται σαν άνεμος, όπως οι «Σπιλιάδες» για να συναντήσει έναν συμπαίκτη, με τον οποίο αποτελούν αναμφισβήτητα ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι!

Ορκισμένοι μηχανόβιοι και οι δύο, «κούμπωσαν» από την πρώτη στιγμή, μεταφέροντας με μεγάλη επιτυχία την άνεση και την ενέργεια της παρέας στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;».

{https://www.youtube.com/watch?v=q6YURm9mD9U}

Κάθε special επεισόδιο του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα, οι παίκτες παίρνουν θέση στη «διπλή καρέκλα» και το παιχνίδι ξεκινά. Πάμε να παίξουμε!

{https://www.youtube.com/watch?v=zHmpwnR0_is}

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου SPECIAL EDITION – Απόψε, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στον ΑΝΤ1.