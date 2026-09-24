Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση ανεβαίνει στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση έχει ήδη ξεκινήσει και η απόλυτη ερμηνεύτρια αναμένεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ, για να χαρίσει ένα μοναδικό υπερθέαμα στους θαυμαστές της.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και η παραγωγή εργάζεται πυρετωδώς, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες.

Το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», παρουσιάστηκαν οι πρώτες εικόνες από τη μεγαλειώδη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη πωληθεί περισσότερα από 90.000 εισιτήρια, ενώ στα ταμεία του Ολυμπιακού Σταδίου δεν θα πωλούνται νέα εισιτήρια την ημέρα της συναυλίας.

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Η Άννα Βίσση, το απόγευμα της Τετάρτης ξεκίνησε τις πρόβες της στο ΟΑΚΑ, την ίδια ώρα που οι εργασίες για το στήσιμο της συναυλίας συνεχίζονται πυρετωδώς.

Η ερμηνεύτρια, αναμένεται να αλλάξει δύο outfits κατά τη διάρκεια της συναυλίας και να βρεθεί στη σκηνή για περισσότερες από τρεις ώρες.

Η σκηνή είναι 360 μοιρών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η Άννα Βίσση θα κινείται σε όλο της το εύρος. Παράλληλα, γιγαντοοθόνες έχουν στηθεί στο σημείο, προκειμένου η εικόνα της ερμηνεύτρια να είναι ορατή από κάθε γωνιά του σταδίου.

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Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συναυλία της Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και οδηγίες που το κοινό θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου η συναυλία να πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα και καθυστερήσεις.

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