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Στη «συζήτηση» Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Άννας Βίσση, «μπήκε» και η Νία Βαρντάλος.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανάρτησε ένα βίντεο με το φεγγάρι και επέλεξε να το «ντύσει» με τραγούδι της Άννας Βίσση.

Στο βίντεό της ακούγεται το «Πάλι για σένα» ταγκάροντας τον λογαριασμό της Άννας Βίσση.

Φυσικά η Άννα Βίσση απάντησε κατευθείαν. «Τι όμορφη έκπληξη! Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτι... Καληνύχτα γλυκιά Σάρα» της απάντησε η Άννα Βίσση. Λεπτομέρεια: Το καληνύχτα η Άννα Βίσση το έγραψε σε greeklish.

Βέβαια, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει εκφράσει στο παρελθόν την αγάπη της για την απόλυτη Ελληνίδα σταρ. Τον Δεκέμβριο του 2024, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Red Sea, τη ρώτησαν τι αγαπά περισσότερο στην Ελλάδα, και εκείνη απάντησε: «Άννα Βίσση! Αγαπώ την Άννα Βίσση! Φιλιά στην Άννα Βίσση!».

Στην ανάρτηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σχολίασε και η Νία Βαρντάλος. «Ωραίο τραγούδι» έγραψε ταγκάροντας την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και την Άννα Βίσση. Συνόδευσε το σχόλιό της με μία ελληνική σημαία ανάμεσα από δύο καρδιές.

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Το 2025, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε αναρτήσει βίντεο όπου έδειχνε το φόρεμά της για το κόκκινο χαλί με μουσική υπόκρουση της Έλλης Κοκκίνου.

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