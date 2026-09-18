Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (19/08) στο Στρυμονικό Σερρών.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις ένα αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100939004778565706}
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το συμβάν εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση περίπου στις 16:00.
Τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.
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