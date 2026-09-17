«Όλα τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα μπορούσαν εύκολα να είχαν ελεγχθεί πριν από την αναπαραγωγή αβάσιμων και συκοφαντικών ισχυρισμών», τόνισε ο Γιώργος Πατούλης.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, με ανάρτησή του στο Facebook απάντησε σε φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για εμπλοκή του σε ιατρικές εταιρείες, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς ανυπόστατους.

Διευκρίνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με δύο εταιρείες O.M.S. στη Θεσσαλονίκη και τον Εύοσμο, ενώ ανέφερε ότι κατέχει το 50% εταιρείας O.M.S. στην Αθήνα, χωρίς να έχει ρόλο στη διοίκηση ή την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι διαχειριστής ή επιστημονικά υπεύθυνος της MEDI DERMA Μαρούσι και υποστήριξε ότι το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας, στο οποίο αναφέρθηκε, παραμένει ανενεργό από την ίδρυσή του το 2017.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πατούλη

Τις τελευταίες ώρες δέχομαι μια αήθη προσωπική και σε κάθε επίπεδο επίθεση, με ανυπόστατους ισχυρισμούς και αβάσιμες υποθέσεις που αναπαράγονται χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος της ακρίβειάς τους.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζω τα εξής:

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Ι. Οι εταιρείες

(1) «O.M.S. – Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Ιδιωτικό Ιατρείο ΙΚΕ» με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης και

(2) «O.M.S. Aesthetics Εύοσμος Ιδιωτικό Ιατρείο Χειρουργικής και Αισθητικής Ιατρικής Ι.Κ.Ε.» με έδρα τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

είναι δύο εταιρείες στις οποίες δεν συμμετέχω και δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση (ούτε στο εταιρικό κεφάλαιο, ούτε ως διαχειριστής, ούτε ως συμβαλλόμενος), όπως εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει από το ΓΕ.Μ.Η.

Το «O.M.S. Total Care» δεν αντιστοιχεί στην επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο οποιουδήποτε νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής, αφορά αποκλειστικά ιστότοπο, στον οποίο, ωστόσο, είχαν συμπεριληφθεί ανακριβείς πληροφορίες.

Στην εταιρεία με την επωνυμία «O.M.S. Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Αθηνών Ιδιωτικό Οδοντιατρείο και Ιατρείο ΙΚΕ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων κατέχω το 50% του εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς καμία άλλη σχέση (παροχή ιατρικών υπηρεσιών, διαχείριση ή εκπροσώπηση κ.λπ.), το οποίο λειτουργεί με επιστημονικά υπεύθυνο οδοντίατρο.

ΙΙ. Όσον αφορά στη συμμετοχή μου στην εταιρεία με την επωνυμία «MEDI DERMA Μαρούσι Ιδιωτικό Ιατρείο», η αλήθεια είναι ότι στην εταιρεία αυτή δεν είμαι διαχειριστής ούτε και επιστημονικά υπεύθυνος. Πρόκειται για έναν φορέα ΠΦΥ, με δύο τμήματα ιατρικών ειδικοτήτων (πλαστικής χειρουργικής και δερματολογίας), που λειτουργεί με νόμιμη άδεια και επιστημονικά υπευθύνους ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας.

ΙΙΙ. Το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας είναι ΑΜΚΕ που στόχο είχε τη διασύνδεση και την προβολή της Ελλάδας στην ομογένεια αναφορικά με τον Ιατρικό Τουρισμό. Συστάθηκε το 2017, πλην όμως ουδέποτε ανέπτυξε οποιαδήποτε δράση ή δραστηριότητα ή οικονομική συναλλαγή και για τον λόγο αυτό μέχρι σήμερα έχει υποβάλει μόνο μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, τελούσα σε αδράνεια.

Όλα τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα μπορούσαν εύκολα να είχαν ελεγχθεί πριν από την αναπαραγωγή αβάσιμων και συκοφαντικών ισχυρισμών.

{https://www.facebook.com/giorgos.patoulis/posts/pfbid0i11pBa12K1Xhf53UbrXhcqzqz61BicNb351t7hpFs59t8gBvStsWyMJ9qo5c2HmHl}