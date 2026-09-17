Οι διασώστες του ΕΚΑΒ γράφουν ξεκάθαρα στο έγγραφο ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν την οποιαδήποτε πληροφορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Καμία συνεργασία, καμία βοήθεια δεν έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί της Καρνεάδου στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το Γιώργο Μαζωνάκη την ημέρα της διακομιδής του.

Χαρακτηριστικό της παντελούς έλλειψης βοήθειας ήταν ότι οι δύο γιατροί αρνήθηκαν ακόμα και να δηλώσουν το ποιος είναι ο ασθενής.

Το πρωτόκολλο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως αποκαλύπτει ο Alpha, «καίει» τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, στον χώρο των οποίων υπέστη ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής.

Όπως αποκαλύπτει ο Alpha, το έγγραφο είναι το δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το επίσημο έγγραφο που συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιατρείο της Καρνεάδου.

Στο επίμαχο έγγραφο αναφέρεται ότι ο ασθενής ήταν χωρίς αναπνοή και σφυγμό και ότι τού χορηγήθηκε αδρεναλίνη.

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Οι διασώστες γράφουν ξεκάθαρα στο έγγραφο ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν την οποιαδήποτε πληροφορία για τον ασθενή: δεν είπαν ούτε τη θεραπεία είχε γίνει, ούτε τι του είχαν χορηγήσει, ούτε ποια ήταν η εικόνα του πριν τη ανακοπή. Χαρακτηριστικό της άρνησής των γιατρών είναι ότι απέκρυψαν ακόμα και την ταυτότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με το ντοκουμέντο που αποκαλύπτει ο Alpha.

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Ντόμινο δικαστικών εξελίξεων

Την ίδια ώρα ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει οδηγήσει σε ένα «ντόμινο» δικαστικών εξελίξεων. Μετά την ποινική Δικαιοσύνη, αναλαμβάνει και η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Την παρέμβαση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, Χαρ. Βουρλιώτη, προκάλεσαν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για όσα γίνονταν στο ιατρείο στο οποίο έφυγε από τη ζωή ο γνωστός καλλιτέχνης. Με εντολή του κ. Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας, θα αξιολογηθούν όλες οι σχετικές καταγγελίες που αφορούν το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, ξεκινώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, από δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι δύο κατηγορούμενοι.

Όπως προβλέπει ο νόμος, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος των προφυλακισθέντων γιατρών, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αποστολή των σχετικών στοιχείων στον εισαγγελέα.

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