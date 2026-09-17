Για άδειασμα Μαρινάκη κάνουν λόγο στις ανακοινώσεις τους τα κόμματα σχολιάζοντας τις νέες εξαγγελίες Μητσοτάκη.

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη συνέντευξή του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις νέες εξαγγελίες για παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης μεταξύ άλλων.

Το ΠΑΣΟΚ απέδωσε τις εξαγγελίες μετά από μία «τετραήμερη σιωπή» του Κυριάκου Μητσοτάκη στις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.

«Αφού στο μεταξύ μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, ο κ. Μητσοτάκης τελικά «άδειασε» τον κ. Μαρινάκη για να μην «αδειάσει» τον εαυτό του] σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και εκφράζει, όπως χαρακτηριστικά λέει «μια εύλογη απορία: η κοστολόγηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί αφού υπήρχε;»

»Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.

ΚΚΕ: Γνωστές κουτοπονηριές Μητσοτάκη

Για κουτοπονηριές και μονοπώλια ενέργειας που στηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τη συνέντευξή του πρωθυπουργού στην ΕΡΤ.

«Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπώλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια - με τις γνωστές του κουτοπονηριές – ανακοινώνοντας ως “παροχή”, ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα “ανοίξει” με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο» σχολιάζει το ΚΚΕ.

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Συνεχίζει λέγοντας πως «όσο για τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων, αυτά τα έχουμε ξαναδεί και ούτε τις τιμές μειώνουν, ούτε αγγίζουν στο ελάχιστο τα τεράστια κέρδη των ενεργειακών ομίλων, οι οποίοι έχουν χίλιους δυο τρόπους να τα “μαγειρεύουν” και να τα κάνουν απροσπέλαστα. Πραγματική ανάσα ανακούφισης θα μπορούσαν να δώσουν οι προτάσεις του ΚΚΕ για πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, καθώς και για μόνιμη κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων, όπως είναι ο ΦΠΑ και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Αντί για αυτό, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια “προσωρινή μείωση” του ΕΦΚ στα καύσιμα, “αν και εφόσον το δεχθεί η ΕΕ”, αντιγράφοντας τις προτάσεις των κομμάτων της “κοστολογημένης” σοσιαλδημοκρατίας κι αυτό τη στιγμή που τα κρατικά ταμεία έχουν γεμίσει με 6,5 δις πλεόνασμα μόνο στο πρώτο 8μηνο του 2026».

Το ΚΚΕ αναφέρεται και στο επίδομα ανεργίας, για ο οποίο κρίνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ομολόγησε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι ο εκβιασμός των ανέργων για να αποδέχονται την όποια κακοπληρωμένη θέση εργασίας, διαφορετικά θα μένουν χωρίς εισόδημα, στην ίδια λογική δηλαδή με τη θέση που εξέφρασε ως “λαγός” ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και της βολικής αντιπολίτευσης, που καλούν τον λαό να συμβιβαστεί με τη μιζέρια, υπάρχει εναλλακτική και βρίσκεται στην αμφισβήτηση των κοινών τους δεσμεύσεων, στους αγώνες σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, που βάζουν μπροστά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες σε σύγκρουση με τα κέρδη των λίγων».

Το ΚΚΕ με υστερόγραφό του καταλήγει «Από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη δεν έλειψε και η πριμοδότηση του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη, τον οποίο χαρακτήρισε “αντισυστημικό”, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι φασίστες είναι τα μαντρόσκυλα του συστήματος που και ο ίδιος υπηρετεί. Απέναντι σε αυτό το στημένο παιχνίδι της αλληλοτροφοδότησης, ο λαός και το κίνημά του έχει τη δύναμη να στείλει τέτοιες δυνάμεις στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, όπου και ανήκουν».

ΕΛΑΣ: Η γνωστή επικοινωνιακή αριθμητική της κυβέρνησης

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα» σχολίασε η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Ανέφερε πρώτα ένα σενάριο με το πετρέλαιο θέρμανσης στα 2 ευρώ και στη συνέχεια παρουσίασε ως επιτυχία την τιμή κάτω από 1,75 ευρώ. Δεν εξήγησε, όμως, πώς προκύπτουν οι τιμές αυτές, ποια θα είναι η κρατική παρέμβαση και πως θα επιτευχθεί η μείωση. Εξήγγειλε «οριζόντια αύξηση» του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς να πει ούτε το ποσό της αύξησης ούτε τους δικαιούχους και τη διάρκειά της. Μίλησε για συμμετοχή των διυλιστηρίων, χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση. Παρουσίασε ως πιθανότητα την επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και παρέπεμψε όλες τις λεπτομέρειες στην επόμενη εβδομάδα».

Πρόσθεσε πως «ακόμη και η έννοια της «οριζόντιας αύξησης» παραμένει θολή, αφού την ίδια στιγμή επικαλέστηκε γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια».

Η ΕΛΑΣ καταλήγει πως «Αυτή δεν είναι ενεργειακή πολιτική. Είναι η γνωστή επικοινωνιακή αριθμητική της κυβέρνησης: πρώτα κατασκευάζει ένα υποθετικό σημείο αναφοράς, μετά βαφτίζει τη μικρότερη ακρίβεια «στήριξη» και στο τέλος αφήνει τον λογαριασμό κενό.

»Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο. Όμως ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος και οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας

Περιπαικτική είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, καθώς αναφέρει πως «Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε απόψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως προτείνει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και καιρό, όταν μόλις πριν από λίγους μήνες απέρριπτε τη μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ επικαλούμενος το δημοσιονομικό κόστος.

»Ίσως στην πραγματικότητα προσγείωσε τον κ. Πρωθυπουργό ο πληθωρισμός που τον Αύγουστο έφτασε στο 3,8%, το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 9,7%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και η βενζίνη κατά 15,3% σε σχέση με πέρυσι. Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Η κυβέρνηση με τη πολιτική της αφήνει τους πολίτες να πληρώνουν πανάκριβα ενέργεια, καύσιμα, στέγη και βασικά αγαθά και όταν η κατάσταση γίνεται ασφυκτική, παρεμβαίνει με επιδόματα και passes ως επιδοτήσεις μέρους της ζημίας» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνει ακόμα πως «όσο για το επίδομα ανεργίας χρειάστηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός να αδειάσει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο και να υπενθυμίσει το αυτονόητο: ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδώρημα της κυβέρνησης αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά επτά χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του».