Παρέμβαση ώστε να ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από €1,75 το λίτρο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ: «Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση και τα διυλιστήρια.
- Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι
- Θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης
- Θα γίνει επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
- Και θα υπάρξει νέα επέκταση στο Diesel και τον Οκτώβριο.
Παράθυρο για μείωση του ΕΦΚ
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι στο σύνολό της η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω για τις αυξήσεις στα καύσιμα. «Όμως δεν μπορούμε να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ΕΦΚ για περιορισμένο διάστημα».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης τόσο στην τουρκική προκλητικότητα, στις εκλογές, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή.
Αναλυτικά:
Για διεθνές οικονομικό περιβάλλον/αγορά ομολόγων: «Η Ελλάδα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής είναι η εξαίρεση – είμαστε πιο ασφαλείς από άλλες χώρες, δανειζόμαστε φθηνότερα από Ιταλία και Γαλλία – είμαστε εξασφαλισμένοι και σε επίπεδο ασφαλείας τροφοδοσίας καυσίμων».
Για τη δήλωση Φλωρίδη:«Αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης με τον δικό του τρόπο είναι ότι πρέπει μετά τις εκλογές να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση και η μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης είναι η αυτοδύναμη ΝΔ. Σε αυτή τη συγκυρία είναι η μόνη επιλογή. Όταν χθες είπε ελπίδα ή περιπέτειες είναι μια ρεαλιστική προοπτική για το πώς οι ζωές των Ελλήνων μπορούν να γίνουν καλύτερες».
Για τα ελληνοτουρκικά: «Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν αποκλείεται να κανονιστεί αν υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει μια επιδείνωση στη ρητορική της Τουρκίας, χωρίς όμως να ξεχνάμε, ότι πολλές θέσεις τους είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η θέση μας είναι αμυντική θωράκιση. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες και οι επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Η θάλασσα λίγο αγριεύει - εμείς αντιμετωπίζουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση – ασκούμε πολιτική στο πεδίο»
Για τα 12 νμ: Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το δικαίωμα της επέκτασης στα 12νμ είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Θα το χρησιμοποιήσουμε όποτε κρίνουμε. Για το Καστελόριζο ανέφερε ότι η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι η ενίσχυση των ακριτών».
Για το καλώδιο: «Σύντομα ξεκινάει το έργο του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Είναι ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντας. Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν θα την ωφελήσει μια εμπλοκή. Υπάρχει συντονισμός και με την Γαλλία».
Για εκλογές - συνεργασίες: «Είναι σημαντικό την επόμενη των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση – δεν είναι αυτονόητο, η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία – μεταξύ της προεκλογικής περιόδου και της Δευτέρας μεσολαβούν οι εκλογές, ο ελληνικός λαός θα υποδείξει την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια «ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία» – με Βελόπουλο, Λατινοπούλου καμία καμία περίπτωση.
Για Αντώνη Σαμαρά: «Ό,τι ήταν να πω το είπα, να με ξαναρωτήσετε αν κάνει κόμμα».
Για τον Κώστα Καραμανλή: «Σέβομαι τον Καραμανλή έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί του», ενώ στο ερώτημα αν περιμένει ένα μήνυμα στήριξης ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία».
Για Κασιδιαρη: «Το νομικό πλαίσιο επαρκεί – σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης οι ακραίες φωνές βρίσκουν απήχηση – υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τειχών που θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές ενόψει εκλογών– υποχρέωσή μας να απευθυνθούμε και σε πολίτες που κλείνουν τα αυτιά τους».
Για επίδομα ανεργίας: «Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας- έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση - Σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες στην ανεργία αλλά να τους βοηθήσουμε να βρούν εργασία - θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμη πιο ανταποδοτικό.
Έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο που είναι σε μια ιδιαίτερη θέση διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης - είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρα ότι είναι προσωπική άποψη - τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο του».
Ολόκληρη η συνέντευξη Μητσοτάκη στην ΕΡΤ
{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1438624488133104/}