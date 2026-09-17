Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, αλλά αντιθέτως θα ενισχυθεί.

Παρέμβαση ώστε να ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από €1,75 το λίτρο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ: «Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση και τα διυλιστήρια.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι

Θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης

Θα γίνει επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Και θα υπάρξει νέα επέκταση στο Diesel και τον Οκτώβριο.

Παράθυρο για μείωση του ΕΦΚ

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι στο σύνολό της η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω για τις αυξήσεις στα καύσιμα. «Όμως δεν μπορούμε να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ΕΦΚ για περιορισμένο διάστημα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης τόσο στην τουρκική προκλητικότητα, στις εκλογές, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή.

Αναλυτικά:

Για διεθνές οικονομικό περιβάλλον/αγορά ομολόγων: «Η Ελλάδα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής είναι η εξαίρεση – είμαστε πιο ασφαλείς από άλλες χώρες, δανειζόμαστε φθηνότερα από Ιταλία και Γαλλία – είμαστε εξασφαλισμένοι και σε επίπεδο ασφαλείας τροφοδοσίας καυσίμων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για τη δήλωση Φλωρίδη:«Αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης με τον δικό του τρόπο είναι ότι πρέπει μετά τις εκλογές να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση και η μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης είναι η αυτοδύναμη ΝΔ. Σε αυτή τη συγκυρία είναι η μόνη επιλογή. Όταν χθες είπε ελπίδα ή περιπέτειες είναι μια ρεαλιστική προοπτική για το πώς οι ζωές των Ελλήνων μπορούν να γίνουν καλύτερες».

Για τα ελληνοτουρκικά: «Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν αποκλείεται να κανονιστεί αν υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει μια επιδείνωση στη ρητορική της Τουρκίας, χωρίς όμως να ξεχνάμε, ότι πολλές θέσεις τους είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η θέση μας είναι αμυντική θωράκιση. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες και οι επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Η θάλασσα λίγο αγριεύει - εμείς αντιμετωπίζουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση – ασκούμε πολιτική στο πεδίο»

Για τα 12 νμ: Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το δικαίωμα της επέκτασης στα 12νμ είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Θα το χρησιμοποιήσουμε όποτε κρίνουμε. Για το Καστελόριζο ανέφερε ότι η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι η ενίσχυση των ακριτών».

Για το καλώδιο: «Σύντομα ξεκινάει το έργο του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Είναι ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντας. Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν θα την ωφελήσει μια εμπλοκή. Υπάρχει συντονισμός και με την Γαλλία».

Για εκλογές - συνεργασίες: «Είναι σημαντικό την επόμενη των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση – δεν είναι αυτονόητο, η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία – μεταξύ της προεκλογικής περιόδου και της Δευτέρας μεσολαβούν οι εκλογές, ο ελληνικός λαός θα υποδείξει την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια «ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία» – με Βελόπουλο, Λατινοπούλου καμία καμία περίπτωση.

Για Αντώνη Σαμαρά: «Ό,τι ήταν να πω το είπα, να με ξαναρωτήσετε αν κάνει κόμμα».

Για τον Κώστα Καραμανλή: «Σέβομαι τον Καραμανλή έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί του», ενώ στο ερώτημα αν περιμένει ένα μήνυμα στήριξης ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία».



Για Κασιδιαρη: «Το νομικό πλαίσιο επαρκεί – σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης οι ακραίες φωνές βρίσκουν απήχηση – υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τειχών που θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές ενόψει εκλογών– υποχρέωσή μας να απευθυνθούμε και σε πολίτες που κλείνουν τα αυτιά τους».

Για επίδομα ανεργίας: «Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας- έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση - Σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες στην ανεργία αλλά να τους βοηθήσουμε να βρούν εργασία - θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμη πιο ανταποδοτικό.

Έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο που είναι σε μια ιδιαίτερη θέση διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης - είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρα ότι είναι προσωπική άποψη - τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο του».

Ολόκληρη η συνέντευξη Μητσοτάκη στην ΕΡΤ

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1438624488133104/}