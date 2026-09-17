Το εκλογικό αποτέλεσμα ανοίγει τον δρόμο για κυβερνητική αλλαγή, με την Άντερσον να αναμένεται να επιστρέψει στην πρωθυπουργία έπειτα από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση.

Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλής την ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγκνταλένα Άντερσον κέρδισε τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία, ανακοίνωσε σήμερα η εκλογική αρχή της χώρας μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.

Με 176 έδρες, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης επικράτησε οριακά του δεξιού μπλοκ που απέσπασε 173 έδρες, έχοντας επικεφαλής τον απερχόμενο συντηρητικό πρωθυπουργό, Ουλφ Κρίστερσον.

Το εκλογικό αποτέλεσμα ανοίγει τον δρόμο για κυβερνητική αλλαγή, με την Άντερσον να αναμένεται να επιστρέψει στην πρωθυπουργία έπειτα από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση.

Έχει πλέον ολοκληρωθεί η καταμέτρηση όλων των ψήφων για το κοινοβούλιο των 349 εδρών, αν και το αποτέλεσμα τελεί υπό την τυπική επικύρωση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Παραιτείται ο Κρίστερσον

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, παραδέχθηκε την ήττα του και ανακοίνωσε ότι πρόκειται πολύ σύντομα να παραιτηθεί από το αξίωμά του.

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«Εναπόκειται πλέον στον πρόεδρο της Βουλής να προβεί στα βήματα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το έργο χωρίς καθυστέρηση, ζητώ διά της παρούσας, να απαλλαγώ από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού», έγραψε σε επιστολή που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X.

Πλέον ξεκινούν δύσκολες διαπραγματεύσεις εντός ενός βαθιά κατακερματισμένου αριστερού μπλοκ για την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης.

Δεν υπάρχει πολυτέλεια λάθους: η συμμαχία μεταξύ της δεξιάς και της ακροδεξιάς, η οποία έχασε αυτές τις εκλογές με μόλις 50.000 ψήφους, περιμένει στα παρασκήνια.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ