Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είτε έως το 2040, εάν η απόφαση του Αρείου Πάγου εκδοθεί το 2027, είτε έως το 2041, εάν η απόφαση εκδοθεί το 2028.

Οι λεονταρισμοί του Ηλία Κασιδιάρη αμέσως μετά την αποφυλάκισή του και οι λαϊκιστικές κορώνες του περί της κυριαρχίας του λαού (αποσιωπώντας όμως ότι αυτή ασκείται όπως ορίζει το Σύνταγμα…) δεν αρκούν για να κρύψουν το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, το οποίο μάλιστα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιδεινωθεί αμέσως μόλις η καταδίκη του καταστεί αμετάκλητη. Ας δούμε όμως το ζήτημα συγκεκριμένα:

Αυτή τη στιγμή, με βάση την (προβληματική εν μέρει) ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 32 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 102 του ν. 5019/2023) αλλά και την συγκεκριμένη (και επίσης προβληματική εν μέρει) εφαρμογή της από το Πρώτο Τμήμα του Αρείου Πάγου και στην συνέχεια από το Εκλογοδικείο, όποιο κόμμα (είτε νέο είτε υφιστάμενο) ή όποιος συνδυασμός ανεξάρτητων βουλευτών περιλάβει στους κόλπους του τον Ηλία Κασιδιάρη, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, είναι καταδικασμένο να μην ανακηρυχθεί για τις προσεχείς εκλογές. Ειδικότερα:

Σε κάποιες μεν περιπτώσεις (αν δηλ. θελήσει να είναι αρχηγός, μέλος διοικούσας επιτροπής, νίμιμος εκπρόσωπος, πραγματική ηγεσία) το αδίκημα για το οποίο καταδικάσθηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης οδηγεί άνευ ετέρου στην μη ανακήρυξη του κόμματος ή του συνδυασμού ανεξαρτήτων, σε όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές έως το 2033 (οπότε λήγουν τα 13 χρόνια της ποινής του, ανεξαρτήτως του πόσα εξέτισε).

Σε άλλες περιπτώσεις (αν δηλ. θελήσει να είναι υποψήφιος βουλευτής και με δεδομένο ότι είναι και διατελέσας αρχηγός κόμματος) η καταδίκη του αποτελεί ισχυρό τεκμήριο ως προς το ότι το κόμμα στο οποίο θα ενταχθεί δεν πληροί την συνταγματική προϋπόθεση της υπηρέτησης της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος (άρθρο 29), με αποτέλεσμα επίσης την μη ανακήρυξή του και μάλιστα χωρίς χρονικό περιορισμό (άρθρο 32 παρ. 1 εδ. γ του πδ 26/2012, όπως ισχύει).

Τι του απομένει, εν τέλει, από όλα αυτά που εξήγγειλε; Ένα μόνο: να κατέλθει στις προσεχείς εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής, διότι ατομικά δεν εμπίπτει σε κώλυμα εκλογιμότητας ούτε έχει στερηθεί –προς το παρόν όπως θα δούμε– τα εκλογικά του δικαιώματα. Στην περίπτωση αυτήν, όμως, για να εισέλθει στην Βουλή θα πρέπει να λάβει το 3% του συνόλου των ψηφισάντων, που είναι μάλλον αδύνατο να συμβεί σε μία εκλογική περιφέρεια…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, ακόμη και αυτή η δυνατότητα είναι κατά πάσα πιθανότητα προσωρινή. Όταν εκδοθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και η καταδίκη του καταστεί αμετάκλητη, όπως είναι αναμενόμενο, θα επέλθει αμέσως μετά αυτοδίκαια στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για όλα τα χρόνια της ποινής του, δηλαδή για 13 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είτε έως το 2040, εάν η απόφαση του Αρείου Πάγου εκδοθεί το 2027, είτε έως το 2041, εάν η απόφαση εκδοθεί το 2028. Αυτό σημαίνει όχι μόνον ότι δεν θα μπορεί να κατέλθει σε οποιεσδήποτε εκλογές (εθνικές, ευρωπαϊκές, αυτοδιοικητικές) αλλά και ότι ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που θα έχει εκλεγεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος θα εκπέσει από την βουλευτική ιδιότητα, ως στερούμενος των εκλογικών του δικαιωμάτων, μετά από ένσταση που είναι βέβαιο ότι θα ασκηθεί

Εν όψει λοιπόν όλων αυτών και με δεδομένο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει ήδη παίξει και κάψει όλα τα χαρτιά του στις προηγούμενες εκλογές του 2023, είναι φανερό ότι το πολιτικό του αδιέξοδο είναι προφανές και οσονούπω θα καταστεί πλήρες. Όσες λοιπόν πολιτικές πιρουέτες και αν κάνει, είναι αναγκασμένος, μετά την διάπραξη των σοβαρών αδικημάτων του, να κινηθεί στο πολιτικό περιθώριο του εξωκοινοβουλευτικού χώρου, με πιθανότερη κατάληξη να εξελιχθεί σε μία γραφική και συνάμα τοξική νεοναζιστική φιγούρα, που θα κραυγάζει για να συγκινήσει ψηφοφόρους από τα υπάρχοντα ακροδεξιά –πλην κοινοβουλευτικά– κόμματα, τα οποία όμως δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένα να του αφήσουν περιθώρια πολιτικής επιβίωσης.

(Ο Γιώργος Χ. Σωτηρέλης είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών)