Ο αποκλεισμός του Κασιδιάρη ισχύει για 13 χρόνια.

Η εικόνα της Μάγδας Φύσσα με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό και η κραυγή της «γιέ μου τα κατάφερες» δεν αφορούσε μόνο μία μάνα που ένιωσε ότι το δολοφονημένο παιδί της δικαιώθηκε γιατί οι δολοφόνοι του θα έμπαιναν στη φυλακή.

Ήταν στην ουσία μία νίκη του αντιφασιστικού κινήματος, μία νίκη της ίδιας της κοινωνίας, που έβλεπε τα προηγούμενα χρόνια τα τάγματα εφόδου του νεοναζιστικού μορφώματος να δολοφονούν, να ρημάζουν ζωές, συχνά με τις ευλογίες του ίδιου του συστήματος. Αλλά αυτό είναι μία μεγάλη συζήτηση…

Το βέβαιο είναι ότι η τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής και των στελεχών της για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ήταν μία δικαίωση για τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν, τους Αιγύπτιους ψαράδες, τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, τους μετανάστες, τους φοιτητές, τους πολίτες…

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το πρωί της Τρίτης. Τρεις μέρες πριν την επέτειο των 12 χρόνων και 11 μηνών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η επιχειρούμενη «επιστροφή» του Κασιδιάρη στο πολιτικό προσκήνιο μετά την αποφυλάκισή του ξαναφέρνει στο προσκήνιο ένα ερώτημα που η κοινωνία έχει απαντήσει με αίμα. Μπορεί ο ναζισμός να εμφανίζεται ξανά ως «κανονική» πολιτική επιλογή;

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Σε επίπεδο πολιτικό και κοινωνικό η επιστροφή ενός εκ των πρωταγωνιστών της Χρυσής Αυγής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ουδέτερα. Απαιτεί μνήμη, εγρήγορση και καθαρή αντιφασιστική στάση. Απαιτεί και νομοθετική θωράκιση.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Γιάννης Μαντζουράνης είναι ξεκάθαρος ως προς το νόμο. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, ούτε να είναι μέλος διοίκησης κόμματος, εμφανής ή αφανής. Ο αποκλεισμός του μάλιστα ισχύει για 13 χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Μαντζουράνη, «στις 13/4/2023 τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του Π.Δ. 26/2012, το οποίο καθορίζει την εκλογή βουλευτών.

Αυτό το άρθρο θέτει τρεις προϋποθέσεις, οι οποίες λειτουργούν σωρευτικά. Η πρώτη είναι το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα. Η δεύτερη, ο πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και όλα τα μέλη της διοίκησης και οι υποψήφιοι να μην έχουν καταδικαστεί, ακόμη και σε πρώτο βαθμό για εγκλήματα κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Να μην έχουν καταδικαστεί επίσης για εγκλήματα που προβλέπονται στον στρατιωτικό κώδικα και επισύρουν ποινή ισοβίων. Η τρίτη προϋπόθεση», σύμφωνα με τον κ. Μαντζουράνη, είναι «η οργάνωση και δράση τους να λειτουργούν υπέρ της ελεύθερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος».

«Συνεπώς – σημείωσε – ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Δεν μπορεί να είναι μέλος εμφανούς ή αφανούς διοίκησης κόμματος. Δεδομένου ότι η επιβληθείσα ποινή είναι 13 χρόνια, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέχρι τον Οκτώβρη του 2033».

Επιπροσθέτως αναφέρθηκε και στις δύο αποφάσεις που εξέδωσε ο Άρειος Πάγος , οι οποίες ξεκαθαρίζουν το θέμα. Με βάση τις αποφάσεις ο ΑΠ απέκλεισε δύο κόμματα στα οποία ο Κασιδιάρης είχε ηγετικό ρόλο. «Άρα υπάρχει σταθερή νομολογία. Η διάταξη είναι επαρκέστατη, η νομολογία σχετίζεται με το αληθές νόημα της διάταξης και συνεπώς δεν μπορεί να αλλάξει η απόφαση του Αρείου Πάγου, εάν δεν αλλάξει ο νόμος».