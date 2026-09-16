Εντός των επόμενων ημερών στην Αμαλίας θα καταρτίσουν έναν ολόκληρο σχεδιασμό για τις επόμενες «εξορμήσεις» του Αλέξη Τσίπρα, καθώς στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα θα αναλαμβάνει ο ίδιος το βάρος της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

Αποφασισμένος να βγει «μπροστά» και να πάρει πάνω του τις μεγάλες πολιτικές συγκρούσεις με το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρώην πρωθυπουργό να ετοιμάζει πρόγραμμα εξορμήσεων ανά την Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η ΕΛΑΣ ολοκληρώνει σταδιακά την οργανωτική συγκρότηση της, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα έχουν ανακοινωθεί τα συντονιστικά των εκλογικών περιφερειών της Συμπαράταξης.

Η ΔΥΠΑ ήταν μόνο η αρχή

Δεν χωράει αμφιβολία ότι το μεγάλο πολιτικό ζήτημα των ημερών, είναι η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τον χρονικό περιορισμό στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας. Και αυτό, διότι σε όλα τα κόμματα της λεγόμενης Κεντροαριστεράς και στο ΚΚΕ, θεωρούν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδρασε ως «λαγός» του πρωθυπουργό, αποκαλύπτοντας την «κρυφή» ατζέντα του Μαξίμου – σε περίπτωση που κερδίσει ο τρίτη τετραετία.

Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να πραγματοποιήσει συνάντηση με το σωματείο των εργαζόμενων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν υπό την επίβλεψη τους τη στήριξη των ανέργων – και που συχνά, πυκνά συγκρούονται με τόσο με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, όσο και την υπουργό Εργασίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησης είπε το αυτονόητο. Ότι δεν υπάρχει χώρα που να εκφράζει «προσωπικές απόψεις» ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επομένως, μίλησε για «σχέδιο Μητσοτάκη, όχι άποψη Μαρινάκη», ζητώντας από τον ελληνικό λαό να αποτρέψει τα «αντεργατικά και απάνθρωπα σχέδια», με την ψήφο του.

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Όμως, για την Αμαλίας το σημαντικό ήταν τα «αντανακλαστικά» που επέδειξε ο επικεφαλής τους. Όπως αναφέρουν οι στενοί του συνεργάτες, την ώρα που η «μπάλα έκαιγε», ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε «μπροστά» και πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, μεταβαίνοντας στην «πηγή», συναντώντας όχι τη διοίκηση, αλλά τους εργαζομένους.

Και όπως συμπληρώνουν από το επιτελείο του, η επίσκεψη στη ΔΥΠΑ είναι μόνο η αρχή. Διότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να καταρτίσουν έναν ολόκληρο σχεδιασμό για τις επόμενες «εξορμήσεις» του Αλέξη Τσίπρα, καθώς είναι ξεκάθαρο πως στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα -όπως είναι η κυβερνητική «κρυφή ατζέντα» για τα εργασιακά- θα αναλαμβάνει ο ίδιος το βάρος της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

Έρχονται τα περιφερειακά συντονιστικά

Μέσα σε αυτό το κλίμα και εν αναμονή των πρωτοβουλιών που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας το αμέσως επόμενο διάστημα, η ΕΛΑΣ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει σταδιακά την οργανωτική συγκρότηση της. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα έχουν ανακοινωθεί τα συντονιστικά των εκλογικών περιφερειών της Συμπαράταξης.

Συνολικά, στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, 500 άνθρωποι θα αναλάβουν να «καθοδηγήσουν» σε τοπικό επίπεδο την ΕΛΑΣ, αλλά και να συμβάλουν καταλυτικά στην επόμενη ημέρα, όχι μόνο με την ανάδειξη στελεχών που θα μπορούσαν να βρεθούν στα ψηφοδέλτια ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, αλλά και στο να «στηθούν» αυτοδιοικητικές παρατάξεις με αναφορά στη Συμπαράταξη.