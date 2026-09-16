Το παιχνίδι του... σταυρού και οι δυσαρεστημένοι επιχειρηματίες - Αναμένεται παρέμβαση του πρωθυπουργού.

Ο Παύλος Μαρινάκης διεκδικεί το δικαίωμα να έχει προσωπική άποψη. Παρότι κατέχει τον τίτλο του κυβερνητικού εκπροσώπου, εκφράζοντας την επίσημη θέση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.

«Άλλο τι λες όταν εκτελείς χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου στο briefing και άλλο όταν εκφράζεις μία άποψη σε vidcast» είναι η θέση Μαρινάκη απέναντι σε όσους -εντός της κυβέρνησης- του καταλογίζουν ότι άνοιξε ζήτημα εκεί που δεν υπάρχει προτείνοντας το επίδομα ανεργίας να κρατάει μόλις δύο μήνες.

«Είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω, όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει. Αυτή, λοιπόν, η θέση δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά» είπε ευθαρσώς ο κ. Μαρινάκης με το βλέμμα στραμμένο στην μάχη του... σταυρού.

Με το βλέμμα στραμμένο στη μάχη του... σταυρού

Είναι φανερό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλει να ενδυναμώσει το προφίλ του - πρώτη φορά- υποψήφιου βουλευτή στον Βόρειο τομέα. Και για να δείξει ότι διαθέτει δικό του πολιτικό στίγμα και δεν είναι απλώς ο port parole της κυβέρνησης ανοίγει κατά καιρούς δική του ατζέντα. Όπως είχε εκφράσει παλιότερα την άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Ή όπως τώρα που πρότεινε την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες και την μετατροπή του σε επίδομα εργασίας.

Με δύο βασικά επιχειρήματα.

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Τα επιχειρήματα του Π. Μαρινάκη

Πρώτον, ότι τώρα που η ανεργία έχει πέσει στο 7,9% το κράτος πληρώνει διπλάσια χρήματα για επιδόματα ανεργίας (2 δις) από την εποχή που η ανεργία βρίσκονταν στο 18% και το κράτος πλήρωνε σε επιδόματα ανεργίας μόλις 1 δισ.

Δεύτερον, ότι αποτελεί πάγιο παράπονο των πάσης φύσεως επιχειρηματιών ότι ζητούν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν.

Ως εκ τούτου για τον κ. Μαρινάκη υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με το αν πρέπει να υπάρχουν κίνητρα ο άνεργος να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας ή όχι.

Αλληλεγγύη από «γαλάζιους» υπουργούς και βουλευτές

Από «συντροφική» αλληλεγγύη τον Π. Μαρινάκη άρχισαν τα τελευταία 24ωρα να τον στηρίζουν δημόσια σειρά κυβερνητικών στελεχών. Οι υπουργοί Άδωνης Γεωργιάδης και Β. Σπανάκης, ο Γραμματέας της Ν.Δ. Κ. Κυρανάκης, και οι βουλευτές Μ. Βορίδης, Β. Οικονόμου και Ανδρ. Νικολακόπουλος.

«Στη Ν.Δ. δεν είμαστε κομμουνιστές»

Στο πλευρό Μαρινάκη στάθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης που επίσης πολιτεύεται στον Β. Τομέα λέγοντας «Eμείς, ευτυχώς, στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε κομμουνιστές. Την ελευθερία του λόγου και της σκέψης την ενθαρρύνουμε. Το επίδομα ανεργίας αποτελεί ανταποδοτικό κοινωνικό δίχτυ προστασίας, αλλά σε μια οικονομία με ανεργία κοντά στο 6% και επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό, θα πρέπει το συγκεκριμένο εργαλείο να μετατραπεί σε επιδότηση εργασίας» .

«Δεν θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι άνεργος» σιγοντάρισε ο Κ. Κυρανάκης.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε να φάτε τον κ. Μαρινάκη. Ουσιαστικά είπε να ενισχύσουμε την εργασία. Δεν είπε κάτι που είναι μακριά από την αγορά» σημείωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Β. Σπανάκης.

«Σπρώχνω ανθρώπους να λένε γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω χίλια ευρώ το μήνα και να κάθομαι» υποστήριξε ο Μ. Βορίδης.

Το φλερτ με συγκεκριμένα εκλογικά κοινά της Ν.Δ.

Και κάπως έτσι οι «προσωπικές» απόψεις έγιναν επτά από μία. Με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει – και δικαίως- ότι το ζήτημα είναι υπαρκτό και συζητείται εντός της κυβέρνησης.

Η πλέον καλοπροαίρετη άποψη – που σε αυτήν συγκλίνουν οι περισσότεροι κυβερνητικοί παράγοντες – είναι ότι όλοι όσοι υπερασπίζονται την πρόταση Μαρινάκη απλώς φλερτάρουν με ένα υπολογίσιμο εκλογικό κοινό της Ν.Δ. Τον επιχειρηματικό κόσμο. κυρίως σε Περιφέρειες όπως ο Β. Τομέας που συμπεριλαμβάνει την Κηφισιά ή το Ψυχικό. Και ότι στην προσπάθεια τους να κρατήσουν «ζεστό» αυτό το δυσαρεστημένο εκλογικό κοινό διατηρούν αναμμένη την φλόγα.

Οι πολλές προσωπικές απόψεις ανοίγουν εκ των πραγμάτων θέμα επιδόματος

Επομένως το επόμενο ερώτημα είναι αν η συγκεκριμένη πρόταση – εφόσον κρίνεται από πολλούς σωστή- αν θα συμπεριληφθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ.

«Όχι» απαντά η πλειοψηφία των κυβερνητικών παραγόντων γνωρίζοντας ότι μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στην Ν.Δ. «Η Ν.Δ. δεν διεκδικεί ψήφους μόνο από τους επιχειρηματίες της Κηφισιάς αλλά και από τους πολίτες της Ν. Ιωνίας και του Γαλατσίου» λένε.

Στην αντεπίθεση οι πολέμιοι της άποψης Μαρινάκη

Με τους πολέμιους της πρότασης Μαρινάκη να υποστηρίζουν ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοιου είδους κοινωνική πολιτική. Που παίρνει τις εισφορές των εργαζομένων για να τις δώσει στους εργοδότες προκειμένου να τους προσλάβουν. «Αυτή δεν είναι κοινωνική πολιτική» υποστηρίζουν με ορισμένους να παίρνουν δημόσια θέση.

Με πρώτη την υπουργό Εργασίας Ν. Κεραμέως- που επίσης πολιτεύεται στον Β. Τομέα , τον υφυπουργό Εργασίας Κ. Καραγκούνη, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο Στ. Πέτσα και τον Γ. Οικονόμου.

Τον... γόρδιο δεσμό καλείται να λύσει ο πρωθυπουργός

Τώρα καλείται ο πρωθυπουργός είτε σήμερα στη βουλή που θα λάβει τον λόγο είτε την Πέμπτη στην τηλεοπτική συνέντευξη που προγραμματίζει να παραχωρήσει να ξεθολώσει το τοπίο.

Και να πάρει σαφή θέση αν η Ν.Δ. συζητάει τώρα ή στο μέλλον στα σοβαρά την πρόταση Μαρινάκη.