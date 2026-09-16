Η έκτακτη παροχή δεν επηρεάζει το ποσό της κύριας ή της επικουρικής σύνταξης, καθώς πρόκειται για ξεχωριστή καταβολή που πραγματοποιείται μία φορά.

Στις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ σε συνολικά 2.197.000 συνταξιούχους. Η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση.

Η πληρωμή θα γίνει ηλεκτρονικά, με τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, βάσει των στοιχείων που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η εμφάνιση των χρημάτων στους λογαριασμούς ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα και τον χρόνο ολοκλήρωσης των συναλλαγών.

Το ποσό ανέρχεται σε 400 ευρώ ανά δικαιούχο. Εφόσον η ενίσχυση καταβληθεί στο σύνολο των 2.197.000 δικαιούχων, η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται περίπου στα 878,8 εκατ. ευρώ.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Βασικό χαρακτηριστικό της παροχής είναι ότι δεν συνδέεται με το ύψος του εισοδήματος. Επομένως, οι συνταξιούχοι που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις δεν αποκλείονται από την ενίσχυση λόγω υψηλότερου εισοδήματος.

Τα 400 ευρώ αποτελούν αυτοτελή, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση και δεν ενσωματώνονται στη μηνιαία σύνταξη ούτε συνιστούν μόνιμη αύξησή της.

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Την ενίσχυση δικαιούνται οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς επιπλέον εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το ίδιο ποσό προβλέπεται και για συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας), καθώς και για άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Η έκτακτη παροχή δεν επηρεάζει το ποσό της κύριας ή της επικουρικής σύνταξης, καθώς πρόκειται για ξεχωριστή καταβολή που πραγματοποιείται μία φορά.

Με βάση τον προγραμματισμό, λοιπόν, στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά η καταβολή των 400 ευρώ στους συνολικά 2.197.000 δικαιούχους. Η ενίσχυση θα καταβληθεί εφάπαξ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία από τους δικαιούχους, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.