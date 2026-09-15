Μαραθώνιες οι καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατέρρευσε μετά το τέλος της απολογίας της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ιωάννα Γάκα. Η 8ωρη κατάθεσή της ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 22:00.

Ωστόσο, λίγο πριν τις 11 το βράδυ κι ενώ είχε ήδη ξεκινήσει να απολογείται ο σύζυγός της, η Ιωάννα Γάκα αισθάνθηκε αδιαθεσία. Οι αστυνομικοί τη βοήθησαν να ξαπλώσει αρχικά στο παγκάκι και στη συνέχεια στο πάτωμα, όπου της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Χρειάστηκε, μάλιστα, να διακοπεί για λίγα λεπτά η απολογία του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος έσπευσε να τη βοηθήσει. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο η κατηγορούμενη αρνήθηκε κάθε βοήθεια, ζητώντας, κλαίγοντας, από τους διασώστες του ΕΚΑΒ να αποχωρήσουν.

Αρνήθηκε την κατηγορία για τον θάνατο Μαζωνάκη

Νωρίτερα, οι ερωτήσεις του ανακριτή στην Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ήταν… κατά ριπάς, καθώς εξετάζει σπιθαμή προς σπιθαμή όλες τις λεπτομέρειες.

Οι δύο κατηγορούμενοι, φορώντας χειροπέδες οδηγήθηκαν το μεσημέρι στο ανακριτικό γραφείο όπου παρέδωσαν πολυσέλιδα απολογητικά υπομνήματα με τους ισχυρισμούς τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο την οποία αντιμετωπίζουν. Και οι δύο εμφανίστηκαν εξαιρετικά άνετοι κατά την προσαγωγή τους στον ανακριτή, ψύχραιμοι, σχεδόν απαθείς μπροστά στο βαρύ κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Συνομιλούσαν μάλιστα για διάφορα άσχετα θέματα με τους αστυνομικούς, δίνοντας την εικόνα πως δεν αγωνιούσαν ιδιαίτερα για την τύχη τους.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να προβλέψει ότι ο τραγουδιστής θα έφευγε από τη ζωή, ενώ συμπλήρωσε πως κατέβαλλε κάθε προσπάθεια να τον σώσει αλλά δεν τα κατάφερε. Αρνήθηκε επίσης την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Απανωτές αποκαλύψεις

Σύμφωνα με το MEGA, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έχει αναφέρει ότι ο τραγουδιστής υπεβλήθη σε υδροθεραπεία του εντέρου την προηγούμενη ημέρα από τον θάνατό του. Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρονικής ακολουθίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ώρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται πλάσμα από το αίμα και αντικαθίσταται με κατάλληλο υγρό.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι εάν είχε αξιολογηθεί η κατάσταση του οργανισμού πριν από την πλασμαφαίρεση, δεδομένου ότι η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει απώλεια υγρών και μεταβολές στους ηλεκτρολύτες.

Ειδικά όταν ένας ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, η κατάσταση ενυδάτωσης είναι κρίσιμη καθώς σε περίπτωση αφυδάτωση μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος υπότασης, αιμοδυναμικής αστάθειας και καρδιακών αρρυθμιών. Δεδομένης της αναφοράς της ιατρού για την διεξαγωγή υδροθεραπείας λίγες ώρες πριν την πλασμαφαίρεση στο επίκεντρο της έρευνας θα τεθεί και το αν είχε αξιολογηθεί επαρκώς η κατάσταση του οργανισμού του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το πέρας της υδροθεραπείας και το εάν υπήρχαν ενδείξεις που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε επανεκτίμηση ή αναβολή της πλασμαφαίρεσης.

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Να ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση στις 4 εργαζόμενες

Την ίδια στιγμή ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη σημείωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι οι καταθέσεις των τεσσάρων εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με τον χρόνο άφιξης του Μαζωνάκη στο ιατρείο και ζήτησε να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση. «Νομίζω ότι πια με την ιδιότητα του κατηγορουμένου θα ανοίξουν στόματα και θα βγει στην επιφάνεια το τι ακριβώς έχει γίνει εκείνη την κρίσιμη ώρα».

Ο κ. Λυκούδης εκτίμησε επίσης ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη στην αρχή και πως ενδέχεται να προκύψουν και άλλα πρόσωπα ή στοιχεία. «Είναι υποχρεωμένοι και ηθικά και νομικά οι εργαζόμενοι να αποκαλύψουν το τι έγινε. Να ρίξουν φως κάτω από τις περιστάσεις στις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος. Να σταματήσουν να καλύπτουν τα αφεντικά τους» επεσήμανε.

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