Τώρα που βγήκε όλη η βρώμα στη φόρα με το θάνατο του Μαζωνάκη, προσπαθείς να μαζέψεις τα ασυμμάζευτα, λέει ο Πολάκης απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Με τον χαρακτηρισμό «πρώην πωλητή νανογιλέκων» απευθύνεται στον Άδωνι Γεωργιάδη ο Παύλος Πολάκης σε μία οργισμένη ανάρτησή του.

Αφορμή για τον νέο διαδικτυακό καβγά ήταν τα σχόλια του υπουργού Υγείας το πρωί στο Mega, όπου μιλώντας για επίσκεψή του σε κλινική στα Νότια προάστια ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη λέγοντας «Μην κάψουμε τα χλωρά, με τα ξερά», η κλινική δεν έχει καμία σχέση με αυτή στο Κολωνάκι. «Η μακροβιότητα είναι μια μεγάλη πλευρά της ιατρικής με τρομερή ανάπτυξη» υποστήριξε «Άντε εξήγησέ το στον Πολάκη».

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Η απάντηση Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης σαφώς οργισμένος επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη λέγοντας μεταξύ άλλων πως «Πήγες και έκανες διαφήμιση σε αυτό το μαγαζάκι της Γλυφάδας και τώρα που βγήκε όλη η βρώμα στη φόρα με το θάνατο του Μαζωνάκη προσπαθείς να μαζέψεις τα ασυμμάζευτα της πολιτικής σας που άφησε να ανθίσουν οι Απατεώνες, οι Μάγοι και οι Κομπογιαννίτες με συνεντεύξεις στο ΣΚΑΪ αναφερόμενος υποτιμητικά σε μένα και στον Πάνο τον Παπανικολάου που αναδείξαμε το θέμα».

Τον παροτρύνει τη συνέχεια «Άει πιάσε αγκαλιά τον Πλεύρη και πέστε απο το Ζάλογγο, που τόλμησε να ξαναπεί -το γελοίο υποκείμενο- πως μπορεί να γίνεται αιμοκάθαρση σε Ξενοδοχεία!!!».