Η δημόσια τοποθέτηση του Βασίλη Ζούλια κατά των ατόμων που επικρίνουν την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μέσα από μία προσωπική του ανάρτηση θέλησε να τοποθετηθεί ο Βασίλης Ζούλιας αναφορικά με τα αρνητικά σχόλια που ακούγονται για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ παράλληλα μίλησε για τον δικό του αγώνα να απεξαρτηθεί από την χρήση ουσιών.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο σχεδιαστής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, προσπάθησε να εξηγήσει τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει μία οικογένεια, όταν ένα μέλος της έρχεται αντιμέτωπο με εξαρτήσεις.

«Ξύπνησα σήμερα και μπαίνοντας στο Instagram έπεσα σε αυτόν τον ορυμαγδό αρνητικών σχολίων και βρισίματος απέναντι στην οικογένεια του Γιώργου. Από όλους εσάς, που δεν έχετε ιδέα περί τίνος πρόκειται το να έχεις κάποιον άνθρωπο σαν τον Γιώργο σε μια οικογένεια».

«Και μιλάω γιατί ξέρω. Ξέρω τι τράβηξε η δίκη μου μάνα, που δεν μπορούσε να με σταματήσει με τίποτα. Και τότε που εγώ έκανα χρήση σχεδόν πριν από 35 χρόνια, δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία. Έφυγα από το χέρι της μάνας μου και έπεσα στο κενό. Και αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν μπορούσε να με σταματήσει κανείς.

Σταμάτησα μόνο όταν έπιασα αυτόν τον ευλογημένο πάτο, τον οποίο δεν πρόλαβε ο Γιώργος. Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε».

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«Σταματήστε, σας παρακαλώ να λοιδορείτε αυτή την οικογένεια. Σεβαστείτε τον πόνο της γιατί δεν έχετε ιδέα… Πρέπει να υπάρχει ένα 15 – 20% οικογενειών στην Ελλάδα που είναι τυχερές και ευλογημένες και δεν έχουν, είτε στην οικογένεια, είτε στον ευρύτερο κύκλο, κάποιον ναρκομανή ή αλκοολικό να υποφέρει. Όσοι έχουν όμως, ξέρουν. Και μιλάω μόνο επειδή έχω προσωπική εμπειρία και ο μόνος λόγος που βγαίνω ανά καιρούς και τα λέω είναι γιατί προσωπικά έχω λάβει ένα τεράστιο δώρο από τη ζωή. Αυτό το δώρο της ανάρρωσής μου».

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Ζούλιας, θέλησε να αναφερθεί σε μία από τις αναμνήσεις που είχε από τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν ο ερμηνευτής δεν είχε παραβρεθεί σε ένα προγραμματισμένο τους ραντεβού: «Πριν πολλά χρόνια είχα ένα ραντεβού με τον Γιώργο να τον πάω κάπου. Με έστησε, δεν ήρθε ποτέ. Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε. Έγιναν τραγικά, τραγικότατα λάθη. Μπορεί να ήταν μαζί μας, μπορεί να προλάβαινε. Δεν πρόλαβε».

«Σταματήστε λοιπόν, όσοι δε ξέρετε να λοιδορείτε, με τέτοιο αισχρό τρόπο την οικογένειά του, κυρίως τώρα που πονάνε περισσότερο… Ξέρε τι είναι μία οικογένεια να πονάει επί 30 χρόνια;».

«Γιατί η δική μου οικογένεια πονούσε επί 15 χρόνια που ήταν η δική μου χρήση. Σταματήστε. Βγάλτε το σκασμό και ακούστε αυτούς που ξέρουν. Ξερόλας δεν είμαι. Δύο πράγματα ξέρω στη ζωή και μπορώ να μιλήσω. Ένα είναι για τη μόδα και το άλλο είναι για την ασθένεια του εθισμού από την οποία πάσχει πάρα πάρα πολύ κόσμος, μέσα στη showbiz επίσης, και έξω από τη showbiz. Σταματήστε. Σταματήστε».

{https://www.instagram.com/p/DdTaPoOKHRT/?hl=el}