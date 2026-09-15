Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 83,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,1%, με τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται σε 0,83 ευρώ

Η αύξηση της συνεισφοράς των παραχωρήσεων και η διατήρηση υψηλής δραστηριότητας στις κατασκευές, αποτυπώθηκαν στα οικονομικά αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον όμιλο να καταγράφει αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών.

Τα συνολικά έσοδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν σε 2,102 δισ. ευρώ, έναντι 1,957 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε κατά 12,2%, στα 356,3 εκατ. ευρώ από 317,5 εκατ. ευρώ, ενώ το σχετικό περιθώριο ενισχύθηκε στο 17% από 16,2%.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 83,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,1%, με τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται σε 0,83 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 94,7 εκατ. ευρώ, έναντι 87,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Κεντρικό ρόλο στη βελτίωση των αποτελεσμάτων είχε ο τομέας των παραχωρήσεων, ο οποίος αντιπροσωπεύει πλέον το 63% του συνολικού προσαρμοσμένου EBITDA του ομίλου. Τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν κατά 32,3%, στα 342,6 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 35,2%, στα 225,4 εκατ. ευρώ.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και η έναρξη της περιόδου παραχώρησης και η πρώτη ενοποίηση της Εγνατίας Οδού, τα έσοδα της οποίας ανήλθαν σε 78,2 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο. Στην Αττική Οδό, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,2%, με την κυκλοφορία να ενισχύεται κατά 2,4% και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 7,7%. Η εταιρεία αναφέρει ότι η θετική τάση στην κίνηση συνεχίστηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

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Ανοδική ήταν η πορεία και του κατασκευαστικού τομέα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,9%, στα 902,4 εκατ. ευρώ, ενώ το adj. EBITDA διαμορφώθηκε σε 118,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 32,7%. Το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30 Ιουνίου ανερχόταν σε 6,9 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με έργα ύψους 2 δισ. ευρώ προς υπογραφή το συνολικό ανεκτέλεστο φθάνει τα 8,9 δισ. ευρώ. Περίπου το 79% αφορά έργα ιδίων επενδύσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ιδιωτικές επενδύσεις τρίτων, ενώ το 87% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα.

Στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τα έσοδα περιορίστηκαν στα 864,7 εκατ. ευρώ από 899,6 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή της μονάδας του Ήρωνα αυξήθηκε κατά 17%, στις 0,85 TWh, ενώ η νέα μονάδα της Κομοτηνής παρήγαγε 1,3 TWh. Ο ΗΡΩΝ διατήρησε μερίδιο 10% στην αγορά προμήθειας, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό των πελατών του.

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε επενδυτική βαθμίδα από S&P και Moody’s, με αξιολογήσεις «BBB-» και «Baa3» αντίστοιχα. Παράλληλα, η διάθεση 15,5 εκατ. νέων μετοχών απέφερε κεφάλαια 659 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Σε pro forma βάση και συνυπολογίζοντας τα κεφάλαια από τη διάθεση των μετοχών, τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου διαμορφώνονται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,3 δισ. ευρώ βρίσκονται σε επίπεδο μητρικής. Εξαιρουμένου του δανεισμού Project Finance, η καθαρή ταμειακή θέση διαμορφώνεται pro forma σε 280 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρού δανεισμού 211 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτήσεων Project Finance, υποχώρησε σε 3,82 δισ. ευρώ από 4,30 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις στο εξάμηνο ανήλθαν σε περίπου 296 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν, μεταξύ άλλων, στα έργα της Εγνατίας Οδού, του ΒΟΑΚ, του IRC και του Νέστου, καθώς και στην απόκτηση ποσοστού 12,8% της ΕΥΔΑΠ έναντι περίπου 134 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εισηγμένης συνδέει τις προοπτικές του ομίλου με την αυξανόμενη συμμετοχή των παραχωρήσεων στα αποτελέσματα, τη σταδιακή ωρίμανση της Εγνατίας Οδού και το υψηλό ανεκτέλεστο στις κατασκευές. Η ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας εκτιμάται ότι διευρύνουν παράλληλα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδιασμού και αξιοποίησης νέων επενδυτικών ευκαιριών.