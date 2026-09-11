Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε υψηλότερα από την ευρύτερη αγορά, καταγράφοντας άνοδο 2,20% και ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 3.271 μονάδες.

Με άνοδο 1,07% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κλείνοντας στις 2.726 μονάδες και καταγράφοντας νέα υψηλά έτους. Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε κέρδη 0,93%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 327 εκατ. ευρώ και τον συνολικό όγκο στα 47,37 εκατ. τεμάχια. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκαν 24 πακέτα, συνολικής αξίας περίπου 41 εκατ. ευρώ. Η συνολική εικόνα του ταμπλό ήταν μικτή, παρά την άνοδο των βασικών δεικτών. Συγκεκριμένα, 60 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος, 65 κινήθηκαν χαμηλότερα και 32 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε υψηλότερα από την ευρύτερη αγορά, καταγράφοντας άνοδο 2,20% και ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 3.271 μονάδες. Θετικό ήταν το κλείσιμο για το σύνολο των βασικών τραπεζικών τίτλων. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 2,81%, η Optima Bank έκλεισε με άνοδο 2,66% και η Alpha Bank σημείωσε κέρδη 2,61%. Η Τράπεζα Κύπρου ακολούθησε με άνοδο 2,38%, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο +1,96% και η Eurobank στο +1,46%. Κέρδη 2,17% κατέγραψε και η CrediaBank.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο FTSE 25 έκλεισε στις 7.004 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,23%. Ηπιότερη ήταν η μεταβολή στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου ο FTSEM ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.056 μονάδες με άνοδο 0,12%. Μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρέθηκε η Motor Oil, η οποία έκλεισε με άνοδο 2,93%. Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε κατά 1,50%, η Ελλάκτωρ κατά 1,41%, η Cenergy κατά 1,30% και η Lamda Development κατά 1,20%.

Στον αντίποδα, η ΕΧΑΕ υποχώρησε κατά 1,11%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των τίτλων που αναφέρονται στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Στον χώρο της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η Σαράντης έκλεισε με κέρδη 2,42%, ενώ η Profile ενισχύθηκε κατά 2,23%.