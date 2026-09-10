Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη σημερινή του συνεδρίαση έκλεισε στις 2.697,58 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,15%.

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.697,58 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,15%. Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 399,83 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 55,77 εκατ. τεμάχια. Από τη συνολική αξία συναλλαγών, 61,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν 38 προσυμφωνημένες πράξεις, με σημαντικά πακέτα σε Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, ΔΕΗ, CrediaBank και Optima. Από το σύνολο του ταμπλό, 44 τίτλοι έκλεισαν με κέρδη, 75 με απώλειες και 80 παρέμειναν αμετάβλητοι.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,45% στις 3.200,8 μονάδες. Οι τράπεζες συγκέντρωσαν τζίρο περίπου 256 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 64% της συνολικής δραστηριότητας, ενώ μόνο οι τέσσερις συστημικές απορρόφησαν 228 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο 1,72% στα 4,78 ευρώ, η Εθνική ενισχύθηκε κατά 0,32% στα 17,34 ευρώ, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε 0,33% στα 10,50 ευρώ και η Eurobank έχασε 0,53%, κλείνοντας στα 4,65 ευρώ.

Πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν η Optima, η οποία σημείωσε άλμα 5,45% και έκλεισε στα 12,76 ευρώ, με συναλλαγές 9,83 εκατ. ευρώ. Ισχυρή άνοδο 3,95% κατέγραψε και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, στα 10,80 ευρώ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, ενώ η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 0,81% στα 24,86 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 0,8% στα 45,56 ευρώ.

Στον αντίποδα, σημαντικές πιέσεις δέχθηκε η Motor Oil, η οποία υποχώρησε κατά 3,57% στα 64,80 ευρώ, με τζίρο 22,4 εκατ. ευρώ. Η Helleniq Energy επέδειξε μεγαλύτερες αντοχές και έκλεισε με άνοδο 0,39% στα 17,80 ευρώ, παρά τις ενδοσυνεδριακές απώλειες που είχαν φτάσει το 3,3%. Πτώση 2,85% κατέγραψε η Cenergy και 2,27% η Lamda Development, ενώ απώλειες άνω του 1% σημείωσαν μεταξύ άλλων ΟΤΕ, Βιοχάλκο, ΑΚΤΟΡ, Aegean, Titan και Metlen.