Η ανακοίνωση της Heaven Music μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ένα μεγάλο μέρος της καριέρας του και της καλλιτεχνικής του πορεία ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργάστηκε με την Heaven Music, δημιουργώντας από κοινού μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τραγούδια που έμειναν ανεξίτηλα στις μνήμες των θαυμαστών του.

Μία ημέρα μετά από την απώλειά του, το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, η δισκογραφική εταιρεία θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Η ανάρτηση της δισκογραφικής εταιρείας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media η δισκογραφική εταιρεία αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη προσωπικότητα.

«Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιραστήκαμε πολλά χρόνια μουσικής και δημιουργίας.

Ο Γιώργος είχε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Heaven Music. Στα χρόνια της κοινής μας πορείας, ζήσαμε μαζί σημαντικές στιγμές και κυκλοφορήσαμε τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ, έγιναν μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων και θα συνεχίσουν να ακούγονται και να μας τον θυμίζουν.

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Θα θυμόμαστε πάντα τη μοναδική φωνή του, την ιδιαίτερη προσωπικότητά του και, πάνω απ’ όλα, τον δικό του, αληθινό τρόπο να επικοινωνεί μέσα από τη μουσική.

Αποχαιρετούμε τον Γιώργο με αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες του και όλους όσοι τον αγάπησαν».

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