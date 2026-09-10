«Τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα…», γράφει η Έλενα Παπαρίζου λίγες ώρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα θέλησε να αποχαιρετήσει η Έλενα Παπαρίζου τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης, σε ηλικία 54 ετών.

Τους δύο καλλιτέχνες τους ένωνε μία γνωριμία που μετράει περισσότερα από είκοσι χρόνια, με τα δύο τελευταία να συνεργάζονται στο στούντιο του «The Voice».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου κάθισαν στην καρέκλα των coaches δίνοντας τη δική τους «μάχη» για να κερδίσουν τους διαγωνιζόμενους, ενώ δεν ήταν οι κοινές τους στιγμές που ξεχώρισαν στον «αέρα» του ΣΚΑΙ, που φιλοξενεί το παιχνίδι.

Η συγκινητική ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Λίγες ώρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η ερμηνεύτρια θέλησε να «γράψει» το δικό της «αντίο» μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Μέσα από το κείμενό της, χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη «μοναδικό», «άρχοντα», «αυτοκράτορα» και «ανεπανάληπτο», ενώ στο βίντεο επέλεξε να συμπεριλάβει μία τρυφερή κοινή τους στιγμή από τα γυρίσματα του «The Voice».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα…

Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου.

Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου.

Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν.

Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα…

Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…».

{https://www.instagram.com/p/DdHH0ZjNsYO/?hl=el}