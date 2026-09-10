Με βαθιά συγκίνηση μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της τετάρτης, θέλησε να μιλήσει ο Γιώργος Καπουτζίδης, περιγράφοντας τον

Με ιδιαίτερη αγάπη και βαθιά συγκίνηση μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στον αέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ύστερα από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Καθιερώθηκε, αγαπήθηκε και έγινε γνωστός λόγω του ταλέντου του και της φωνής του, ωστόσο άνθρωποι που τον γνώριζαν προσωπικά, αλλά και θαυμαστές του, μιλούν για έναν ιδιαίτερα τρυφερό, γενναιόδωρο και καλό άνθρωπο που ξεχώριζε με το χιούμορ και την ευγένειά του.

Πέρα από το τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση με τη συμμετοχή του στο «The Voice» να ξεχωρίζει.

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Ο Γιώργος Καπουτζίδης, που βρίσκεται στη θέση του παρουσιαστή στον μουσικό διαγωνισμό, γνώριζε τον ερμηνευτή και μέσα από μία σύντομη συζήτηση μετέφερε τα όσα έζησε στο πλευρό του και μίλησε για τα στοιχεία του χαρακτήρα του που τον έκαναν να ξεχωρίζει.

Συγκινεί ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Είναι χαρά μου να μιλήσω για τον Γιώργο. Τον αγαπούσαμε πολύ, όλοι. Και εγώ τον αγαπούσα πολύ. Συνδεθήκαμε τα δύο τελευταία χρόνια στο Voice. Και ήθελα απλώς να πω στον κόσμο ότι έκανε πολύ καλά που τον αγαπούσε».

«Ήταν πολύ αληθινός, ήταν μοναδικός, σπάνιος. Δεν υπάρχει κάποιος σαν τον Γιώργο. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο σαν τον Γιώργο. Σε αφόπλιζε με τα σωστά του, με τα λάθη του. Δεν γινόταν να μην τον αγαπήσεις. Και θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι όλα αυτά που έβλεπε από τον Γιώργο, τα περίεργα, τα μοναδικά, τα έβλεπε γιατί ο Γιώργος έτσι ήταν. Δεν τα έκανε επίτηδες για να τον αγαπήσουμε, δεν τα έκανε για να προκαλέσει, δεν τα έκανε για να συζητηθεί, για να γίνει viral. Ήταν έτσι, τόσο απλά», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Και συνέχισε μιλώντας για την επιρροή που είχε στον κόσμο ο ερμηνευτής, αλλά και για τον χαρακτήρα του: «Και αυτό καταλάβαινε και ο κόσμος και τον αγαπούσε. Δεν τα έκανε για να πουλήσει εισιτήρια ή για να πουλήσει δίσκους. Τα έκανε γιατί ήταν αληθινός και άκουγε την καρδιά του και αυτήν άκουσε μέχρι και το τέλος. Και του είπε η καρδιά του ‘ας σταματήσουμε’ και κάπως έτσι σταμάτησε».

«Θα μας λείψει πάρα πολύ. Θα τον σκεφτόμαστε συνέχεια. Έχω πολλές, πολλές, πολλές ιστορίες να θυμηθώ… Δεν μπορώ να το κάνω τώρα... Δεν κουράζομαι να μιλάω για τον Γιώργο πραγματικά. Τον είχαμε στην καρδιά μας πολύ και θέλω να πω συλλυπητήρια σε όλους τους δικούς του ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που τον αγαπάνε. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Μαζί πονάμε και μαζί θα τον σκεφτόμαστε και θα τον μνημονεύουμε πάντοτε πιστεύω…», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο Καπουτζίδης θέλησε να μοιραστεί μία από τις αναμνήσεις του από τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας: «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να εξηγήσω πραγματικά... Είναι κάτι μαγικό που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και θα το ξαναπώ, εγώ δεν έχω επικοινωνήσει τόσο καλά με άνθρωπο που να είναι τόσο διαφορετικός από μένα. Δηλαδή, καμιά φορά μου έλεγε ‘Θέλω να έρθω στην Αίγινα, θέλω να έρθω στην Αίγινα’ και του έλεγα ‘Ναι, βρε Γιώργο, να ‘ρθεις’. Και μετά σκεφτόμουν ‘άμα έρθει ο Γιώργος στην Αίγινα τι θα κάνουμε;’ Εγώ κοιμάμαι από τις δέκα. Αυτός στις δέκα θα πιει τον πρώτο του καφέ για να βγούμε έξω, να διασκεδάσουμε. Κάπως λίγο σε παράσερνε βέβαια στον κόσμο του και πήγαινες με τον ρυθμό του. Είναι μοναδικό αυτό που είχε. Δεν εξηγείται, δεν αντιγράφεται, είναι μόνο να ακούς την καρδιά σου και να τον αγαπάς. Και ο κόσμος τον αγαπούσε με έναν τρόπο που και ο ίδιος δεν μπορούσε να εξηγήσει…», ανέφερε ο ηθοποιός μεταξύ άλλων

«Μακάρι ο Μαζωνάκης να αγαπούσε και ο ίδιος τον εαυτό του πιο πολύ»

Κλείνοντας, ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλησε να προσθέσει: «Ήταν πολύ, πολύ ξεχωριστός. Γι’ αυτό θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι την άξιζε αυτή την αγάπη πραγματικά και να μη σταματήσει να τη δείχνει, την είχε ανάγκη. Μακάρι να αγαπούσε και ο ίδιος τον εαυτό του πιο πολύ…».

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