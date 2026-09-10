Στις 22:00 η νέα κλήρωση του Τζόκερ.

Συνεχίζονται οι κληρώσεις για mega τζακ ποτ στο Τζόκερ, αφού απόψε (10/9) μοιράζει τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ. Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (8/9) σημειώθηκε το 25ο διαδοχικό τζακ ποτ, ενώ τρεις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: