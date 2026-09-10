«Πρόεδρος κατ όνομα ο Μητσοτάκης στη ΝΔ. Η μέθη της εξουσίας φέρνει μετάλλαξη».

Για την στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Ντόρας Μπακογιάννη, υπουργών και στελεχών της ΝΔ μίλησε ο Διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Νίκος Τσούτσιας αν και δεν έδωσε το στίγμα για το πότε αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο κόμμα Σαμαρά, είπε ότι προτεραιότητά του θα είναι η διαφθορά.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» με τον Σπ. Χαριτάτο και Αλ. Χατζηγεωργίου: «Γιατί ανησυχεί η ΝΔ και το κόμμα του κ. Μητσοτάκη; Το τι θα κανει ο κ. Σαμαράς πρέπει να το σεβαστούμε.

…Και φυσικά κάνει συζητήσεις και με στελέχη της ΝΔ και με επιστήμονες και με ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα».

Και συνέχισε ο κ. Τσούτσιας: «Σήμερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού με πατριωτικά χαρακτηριστικά που τον πιέζουν να αναλάβει την ευθύνη της ανάταξης της χώρας» ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «θέσει ως προτεραιότητά του τα θέματα διαφθοράς».

Για τις εκλογές και την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Πρόεδρος κατ όνομα ο κ. Μητσοτάκη στη ΝΔ» επεσήμανε επίσης λέγοντας ότι «ο κ.Σαμαράς δεν έφυγε από την παράταξη. Τον διέγραψε ο Μητσοτάκης ο οποίος είναι επικεφαλής ενός κεντρώου κόμματος. Έχει μια κυβέρνηση που απαρτίζεται από το σημιτικό ΠΑΣΟΚ και δεν θα γραφτεί η ιστορία και η ιδεολογία από τον κ. Μητσοτάκη. Άλλο η παράταξη και άλλο το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Άλλωστε» πρόσθεσε «αυτή είναι μια κυβερνηση ΠΑΣΟΚ και με το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί».

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Πολιτικός παραλογισμός

Ο κ. Τσούτσιας μίλησε ανοιχτά για πολιτικό παραλογισμό της κυβέρνησης που ο πολιτικός λόγος των στελεχών της εμπνέει ιδιοκτησιακή αντίληψη. «Θέλουν να επιβάλουν στον κ. Σαμαρά τι θα πράξει, αλλά την προσωπική διαδρομή του κ. Σαμαρά την γράφει ο ίδιος και όχι η οικογένεια Μητσοτάκη».

Για την Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε: «Κατηγορεί η Ντορα τον Σαμαρά η οποία το 2010 πήρε εν ενεργεία βουλευτές για να κάνει κόμμα και να πάει απέναντι στη ΝΔ».

Προσωπικά για τον κ. Μητσοτάκη: «Θυμάται ο κ. Μητσοτάκης που ζήταγε τις πλάτες του Σαμαρά για να βγει πρόεδρος της ΝΔ;».

Για τον Παύλο Μαρινάκη: «Ο κ. Μαρινάκης λέει ότι ο κ. Σαμαράς το 2023 κατέβηκε με τη ΝΔ… Είναι η επιτομή της ιδιοκτησιακής αντίληψης».

Και κατέληξε: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει καταργήσει το δημοκρατικό κόμμα. Ή σε διαγράφουν ή είσαι εχθρός.

Η μέθη της εξουσίας φέρνει μετάλλαξη. Έχουν την αντίληψη ότι όλα είναι δικά τους.

Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει φύγει από τον. κ. Μητσοτάκη και προσδοκά κάτι άλλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Τσούτσιας

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