«Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια, τώρα γίνονται πράξη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα Athens LifeTech Park, που βρίσκεται στα Σπάτα, όπου ξεναγήθηκε στις υποδομές οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατ. ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς: τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός συζήτησε με τους εκπροσώπους της εταιρείας για τις δυνατότητες που δημιουργούνται μέσω αυτού του πάρκου βιοτεχνολογίας ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησής του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και πρόσθεσε ότι στόχος τους είναι να φτάσει το μέρισμα της ανάπτυξης και της ευημερίας σε όλους τους πολίτες με καλές δουλειές και προκοπή για όλους ενώ αναφέρθηκε και στη δυνατότητες που θα έχουν πλέον οι νέοι προς την κατεύθυνση της έρευνας και της τεχνολογίας στο συγκεκριμένο πάρκο.

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αν δει κανείς μόνο το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και η χώρα μας σήμερα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου που είναι και απολύτως απαραίτητη παραγωγή για την Ευρώπη συνολικά για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της αυτονομία.

Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ στο Athens High Tech Park είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι απλά ένας πολύ όμορφος χώρος στον οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα, ένας χώρος υποδοχής startup επιχειρήσεων, ένα συνεδριακό κέντρο. Είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς.

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Η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερ-εκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι πολλές οι ιστορίες εξαιρετικά επιτυχημένων Ελλήνων επιστημόνων αλλά και ιδρυτών εταιρειών που διέπρεψαν και διαπρέπουν στο εξωτερικό, σε αυτόν τον τόσο ανταγωνιστικό κλάδο.

Αυτό το οποίο μας απασχολούσε πάντα είναι πώς μπορούμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας, του εξωτερικού και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα βιοτεχνολογίας, το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και το οποίο, θα μπορεί να δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές που δεν θα αναγκάσουν τα νέα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν τα οράματά τους.

Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια, τώρα γίνονται πράξη.

Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω, στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους».