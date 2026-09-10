Η ενισχυμένη παρουσία της Γαλλίας προσθέτει στην τεχνική και επενδυτική διάσταση του έργου και ισχυρότερο πολιτικό αποτύπωμα.

Σε τροχιά επανεκκίνησης σε επιχειρησιακό επίπεδο εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), μετά τις συζητήσεις στο Ελιζέ μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν.

Οι επαφές Αθήνας και Παρισιού φαίνεται να διαμορφώνουν το έδαφος για τη μετάβαση του έργου στη νέα φάση ανάπτυξής του, με ενισχυμένο τον γαλλικό παράγοντα. Κεντρικό ρόλο αποκτά ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος Meridiam μέσω της πλειοψηφικής συμμετοχής του, ενώ η Nexans διατηρεί τη θέση της στο τεχνικό σκέλος του έργου.

Έργο υψηλής ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο

Για την Αθήνα, η επανεκκίνηση των διαδικασιών πόντισης του καλωδίου τοποθετείται πλέον σε ορίζοντα λίγων μηνών. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η επόμενη επιχειρησιακή φάση, καθώς περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των ερευνών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κάσου, όπου κατά το παρελθόν είχαν καταγραφεί ελληνοτουρκικές εντάσεις.

Ο GSI αποτελεί έργο υψηλής ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ εντάσσεται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την ενεργειακή διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Η ενισχυμένη παρουσία της Γαλλίας προσθέτει πλέον στην τεχνική και επενδυτική διάσταση του έργου και ισχυρότερο πολιτικό αποτύπωμα. Αθήνα και Παρίσι βρίσκονταν ήδη σε συνεννόηση από τις αρχές Αυγούστου, ενώ παράλληλες επαφές πραγματοποιούνται και μεταξύ Λευκωσίας και γαλλικής πλευράς.

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Οι εξελίξεις γύρω από το καλώδιο παρακολουθούνται στενά από την Άγκυρα, με τουρκικά δημοσιεύματα να καταγράφουν ενόχληση για την ενισχυμένη γαλλική εμπλοκή και τις κινήσεις της Αθήνας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στις επίσημες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, στα χρονοδιαγράμματα και στην επανέναρξη των εργασιών.