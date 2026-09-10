Με τα ίδια καθήκοντα. Αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς.

Από τη Δευτέρα - μόλις επέστρεψε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ - ο Γ. Μυλωνάκης επέστρεψε κανονικά στο γραφείο του στο Μαξίμου. Στην ίδια θέση. Αυτή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ που κατείχε προτού περάσει την περιπέτεια υγείας που είχε.

Με τα ίδια καθήκοντα. Αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς. Ώστε να μπορεί να αποσυμπιέζεται και να παίρνει ανάσες. Αφού το πόστο δίπλα σε έναν πρωθυπουργό μοιάζει με... ηλεκτρική καρέκλα. Χωρίς ωράρια και με αμέτρητες ώρες δουλειάς.

Το επέστρεψε στα κυβερνητικά του καθήκοντα έκανε συμμετέχοντας στον πρωινό καφέ και αφού τον καλωσόρισαν όλοι ξανά στο Μαξίμου.

Λ.Ι.