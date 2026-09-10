Την ώρα που η Χαριλάου Τρικούπη τον κατηγορεί ότι έχει μυστική συμφωνία να συγκυβερνήσει με τον ...Μητσοτάκη!

Μπορεί μόνο τις δυο προηγούμενες η Χαριλάου Τρικούπη να εξέδωσε τρεις ανακοινώσεις για τη ...μυστική συμφωνία του Τσίπρα με τον Μητσοτάκη να ...συγκυβερνήσουν (!), ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ κινήθηκε όμως σε διαφορετική κατεύθυνση.

«Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, θα υπάρξει κυβέρνηση. Εάν δεν υπάρξει, θα πάμε ξανά σε εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τσίπρας δηλαδή σε περίπτωση που έρθει πρώτος στις κάλπες θα συζητήσει και με το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ θα πει όχι;

Τ.Τε.