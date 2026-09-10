Συγκλονισμένο είναι το παλελλήνιο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ξεχωριστό αντίο του Γιάννη Κότσιρα.

Θλίψη στο πανελλήνιο μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Απλός κόσμος αλλά και συνάδελφοί αποχαιρετούν τον μεγάλο καλλιτέχνη.

Συγκινητικό είναι το αντίο του Γιάννη Κότσιρα. Χτες, σε προγραμματισμένη συναυλία, ο αγαπημένος τραγουδιστής προχώρησε σε μία ευχάριστη ανάμνηση που είχε από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως τόνισε πριν από πολλά - πολλά χρόνια δούλευαν σε διπλανά νυχτερινά κέντρο. «Εγώ δούλευα με τον Ζουγανέλη, τον Λαυρέντη και τον Νταλάρα. Εκείνος στο διπλανό μαγαζί. Κάποια στιγμή, όταν εμείς τελειώσαμε πήγα να τον δω. Δεν είχε βγει ακόμα. Πήγα και τον βρήκα στο καμαρίνι. Του είπα ''Γιώργο σκίζεις, κόσμος φεύγει από εμάς και έρχεται σε εσάς'' και τότε λέει ο Γιώργος ''για κάθε παράδεισο (έδειχνε τον Κότσιρα) υπάρχει μία κόλαση (εννοώντας τον ίδιο)».

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