Ένα εντυπωσιακό ταφικό μνημείο της 5ης Δυναστείας, με πολύχρωμα ανάγλυφα που διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τα αρχικά τους χρώματα, έφερε στο φως ισπανοαιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή στη Σακκάρα.

Ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο ταφικό μνημείο, ηλικίας περίπου 4.400 ετών, ανακάλυψε ισπανοαιγυπτιακή αρχαιολογική ομάδα στη νεκρόπολη της Σακκάρα, νοτιοδυτικά του Καΐρου. Ο τάφος χρονολογείται στα τέλη της 5ης Δυναστείας του Παλαιού Βασιλείου και εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του φαραώ Τζεντκάρε Ισέσι.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ανασκαφών, υπό την επιστημονική διεύθυνση του Ισπανού αιγυπτιολόγου Josep Cervelló, με τη συμμετοχή του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Ένας διπλός τάφος για πατέρα και γιο

Πρόκειται για έναν μασταμπά με δύο ταφικά παρεκκλήσια, τα οποία ανήκαν σε δύο αξιωματούχους, τον Γιουνμέν και τον πατέρα του, Ίτι. Ο Γιουνμέν κατείχε υψηλή θέση στην κεντρική διοίκηση του αιγυπτιακού κράτους, ενώ ο πατέρας του ήταν χαμηλότερης βαθμίδας αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές εκτιμήσεις, ο Γιουνμέν, ο οποίος φέρεται να προερχόταν από οικογένεια επαρχιακού αξιωματούχου, κατάφερε να ανέλθει κοινωνικά και διοικητικά. Η επιλογή του να δημιουργήσει ένα κοινό ταφικό μνημείο με τον πατέρα του ενδέχεται να αντανακλά τόσο την κοινωνική του άνοδο όσο και τη σημασία που απέδιδε στη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών μετά τον θάνατο.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων επιβεβαίωσε ότι το μνημείο βρίσκεται στη νεκρόπολη Μαριέτ, βόρεια της Σακκάρα, και περιλαμβάνει δύο παρεκκλήσια που συνδέονται με τους δύο άνδρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανάγλυφα με γεωργικές σκηνές και πομπές προσφορών

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η κατάσταση διατήρησης της διακόσμησης του τάφου. Στους τοίχους έχουν διασωθεί ανάγλυφες παραστάσεις που αποτυπώνουν πτυχές της καθημερινής ζωής στην αρχαία Αίγυπτο.

Μεταξύ άλλων, απεικονίζονται γεωργικές δραστηριότητες, πομπές ανθρώπων που μεταφέρουν προσφορές, καθώς και γαϊδούρια και άλλα ζώα. Σε αρκετές από τις παραστάσεις έχουν διατηρηθεί τα αρχικά χρώματα, προσφέροντας στους αρχαιολόγους μια σπάνια εικόνα για την αισθητική και την καλλιτεχνική δημιουργία της περιόδου.

Στο μνημείο εντοπίστηκε επίσης ένα υψηλής ποιότητας επιστύλιο, ενώ τα ταφικά κείμενα φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί στη θέση, τα αξιώματα και την κοινωνική ιδιότητα των ανθρώπων στους οποίους ανήκε ο τάφος.

Ένα «παράθυρο» στην κοινωνία της 5ης Δυναστείας

Για τους ερευνητές, η σημασία της ανακάλυψης δεν περιορίζεται στην καλλιτεχνική αξία των ευρημάτων. Ο τάφος παρέχει νέα στοιχεία για την κοινωνική και διοικητική οργάνωση της Αιγύπτου κατά το τέλος της Πέμπτης Δυναστείας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι αντιλαμβάνονταν τον θάνατο και προετοίμαζαν τα ταφικά τους μνημεία.

Παράλληλα, οι παραστάσεις γεωργικών εργασιών αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για την καθημερινότητα, την οικονομική δραστηριότητα και τις τελετουργικές πρακτικές της εποχής.

Η ανακάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή η συγκεκριμένη περιοχή της Σακκάρα, αν και ήταν γνωστή ήδη από τις ανασκαφές του Auguste Mariette τον 19ο αιώνα, δεν είχε μέχρι σήμερα μελετηθεί και τεκμηριωθεί συστηματικά σε τέτοιο βάθος.

Η Σακκάρα ως «ζωντανή» νεκρόπολη

Η ισπανοαιγυπτιακή αποστολή δεν περιορίζεται στην αναζήτηση μεμονωμένων τάφων. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η ανασύνθεση της τοπογραφίας και της λειτουργίας της αρχαίας Σακκάρα, ώστε να γίνει κατανοητό πώς οργανωνόταν η νεκρόπολη και πώς κινούνταν μέσα σε αυτήν οι άνθρωποι.

Οι αρχαιολόγοι μελετούν το δίκτυο των δρόμων και των πλατειών, τις διαδρομές που ακολουθούσαν όσοι μετέφεραν προσφορές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι λατρευτικές τελετουργίες και η κατασκευή των ταφικών μνημείων.

Η χαρτογράφηση της περιοχής οδήγησε στην ανακάλυψη του άγνωστου μέχρι σήμερα μασταμπά, ενώ οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ενδείξεις για την ύπαρξη δύο ακόμη κοντινών τάφων. Οι επόμενες ανασκαφές αναμένεται να δείξουν αν οι αρχαιολογικές ενδείξεις θα οδηγήσουν σε νέες σημαντικές ανακαλύψεις.

Το νέο εύρημα στη Σακκάρα προσθέτει έτσι ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ιστορίας του Παλαιού Βασιλείου, αποκαλύπτοντας όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τιμούσαν τους νεκρούς τους, αλλά και εικόνες από την καθημερινή ζωή, την εργασία και την κοινωνική δομή μιας από τις σημαντικότερες περιόδους του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.