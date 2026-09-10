Καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό μέχρι και το Σάββατο, όμως από την Κυριακή ο καιρός αλλάζει απότομα, με την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία να φέρνει βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Απότομη αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Κυριακή, καθώς οργανώνεται το πρώτο φθινοπωρινού τύπου σύστημα κακοκαιρίας, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Το σύστημα θα ξεκινήσει από την Ιταλία και θα κινηθεί ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι βροχές, οι καταιγίδες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και η πτώση της θερμοκρασίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα αυξάνεται και ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.

Ισχυρά φαινόμενα και μεγάλες ραγδαιότητες

Από την Κυριακή ο καιρός θα καταστεί άστατος, με οργανωμένες βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα μετατοπίζονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται την επόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη αναμένεται αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω των μεγάλων ραγδαιοτήτων που μπορεί να συνοδεύσουν τις βροχοπτώσεις.

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Μέχρι το Σάββατο επιστρέφει το καλοκαίρι

Πριν από την αλλαγή του σκηνικού, πάντως, ο καιρός θα κινηθεί σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Από σήμερα, Πέμπτη, έως και το Σάββατο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 37 βαθμούς. Οι θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν κυρίως τις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα αναμένονται συννεφιές αστάθειας στα βόρεια και τα δυτικά, με μπόρες και καταιγίδες κοντά σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Το βορειαδάκι θα επιμείνει προς την πλευρά του Αιγαίου, αλλά εξασθενημένο. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 μποφόρ, ενώ στα βόρεια και προς την Κρήτη θα αγγίζουν τα 5-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34-36 βαθμούς, ενώ στο κέντρο της Μακεδονίας, τη Λάρισα και την Αττικοβοιωτία έως τους 35 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Πελοποννήσου θα φτάσει τους 33 βαθμούς, στο Αγρίνιο τους 36 βαθμούς και στη Ρόδο έως τους 34 βαθμούς.

Παρασκευή και Σάββατο η τελευταία «ανάσα» του καλοκαιριού

Αύριο, Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, αναμένεται πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας, πριν από την αλλαγή του σκηνικού.

Από την Κυριακή, ωστόσο, η εικόνα αλλάζει, με το πρώτο οργανωμένο φθινοπωρινού τύπου σύστημα κακοκαιρίας να φέρνει βροχές, καταιγίδες, ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

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