Νέα σακούλα με οστά εντοπίστηκε στην Κυψέλη, κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για ανθρώπινα οστά ή οστά ζώου.

Νέα σακούλα με οστά εντοπίστηκε σε αλσύλλιο, κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, λίγες μόλις ώρες μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης (9/9), ένας πολίτης εντόπισε τη σακούλα και ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Ο πολίτης αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και δεν παρέμεινε στο σημείο, ωστόσο έδωσε στους αστυνομικούς αναλυτικές οδηγίες για το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν η σακούλα.

Τα οστά ήταν τυλιγμένα σε προβιά

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και περισυνέλλεξαν τη σακούλα με τα οστά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μικρού μεγέθους οστά, τα οποία ήταν τυλιγμένα σε προβιά και τοποθετημένα μέσα σε μαύρη σακούλα. Η σακούλα ήταν μερικώς θαμμένη και εντοπίστηκε απέναντι από πολυκατοικία.

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Σε αντίθεση με το πρώτο εύρημα, τα συγκεκριμένα οστά δεν έμοιαζαν εμφανώς ανθρώπινα. Για τον λόγο αυτό θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινα οστά ή εάν ανήκουν σε ζώο.

Περίπου 400 μέτρα από το πρώτο εύρημα

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (8/9), ένα παιδί είχε εντοπίσει σε κοντινή απόσταση, στην ίδια περιοχή, μια σακούλα που περιείχε ανθρώπινα οστά και κρανίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο εύρημα εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το γήπεδο της «Αλεπότρυπας», όπου είχε βρεθεί η πρώτη σακούλα με το κρανίο και τα ανθρώπινα οστά.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει την προέλευση των οστών και να δείξει εάν το νέο εύρημα συνδέεται με την υπόθεση.