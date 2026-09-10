Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα όσα προηγήθηκαν της καρδιακής ανακοπής του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, με τις καταθέσεις των γιατρών να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή και έχασε τη ζωή του, έδωσε η γιατρός που είχε αναλάβει τη θεραπεία του τραγουδιστή.

Οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή, τις ενέργειες που ακολούθησαν, αλλά και τα κρίσιμα λεπτά μέχρι τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Ελπίς».

Τι φέρεται να κατέθεσε η γιατρός

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα φαίνεται να έχει η κατάθεση της γιατρού που επρόκειτο να αναλάβει την προγραμματισμένη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να ισχυρίστηκε πως όταν ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης.

«Ήταν σε υπερδιέγερση όταν ήρθε και μου είπε τον λόγο», φέρεται να ανέφερε η γιατρός στους αστυνομικούς.

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Η μοιραία κατάρρευση στο ιατρείο

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε μεταβεί στο ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Ωστόσο, η παραμονή του στον χώρο πήρε απρόσμενη και τραγική τροπή, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έγινε στις 16:21. Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στο σημείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Ακολούθησε η άφιξη ασθενοφόρου, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο «Ελπίς». Το ασθενοφόρο έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να κρατήσουν στη ζωή τον τραγουδιστή.

Τι κατέθεσε ο γιατρός

Καταθέσεις στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης έδωσαν, το βράδυ της Τετάρτης, ο γιατρός και ιδιοκτήτης του ιδιωτικού ιατρείου όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή, καθώς και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν εκείνος που έκανε τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά η σύζυγός του.

«Δεν το έκανα εγώ το έκανε η γυναίκα μου, αυτή παρακολουθούσε τον Μαζωνάκη και του έκανε θεραπείες», φέρεται να κατέθεσε.

Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι το ιατρείο το διαχειριζόταν εξ ολοκλήρου η σύζυγός του και ότι εκείνη έκανε τις συγκεκριμένες θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία συμμετοχή.

Ωστόσο, το ιατρείο είναι στο όνομά του και οι Αρχές εξετάζουν ένα προς ένα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μπορεί να προκύπτουν ευθύνες για τους δύο γιατρούς.

Οι δύο γιατροί αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους και αποχώρησαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις.

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