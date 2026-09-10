«Είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο», τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες «έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και στα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από το ιατρείο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη, αναφέρθηκε ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αρχικά χαρακτήρισε ιδιαίτερα λυπηρό τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση και για την οποία θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εικόνα τόσο από τους ελέγχους όσο και από την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Όπως ανέφερε, το βασικό ζήτημα που εξετάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αφορά την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου και τον εξοπλισμό που ήταν καταχωρημένος στον φάκελό του.

«Είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο, όπου συστεγαζόταν ένας παθολόγος και μία άνευ ειδικότητας συνάδελφος», ανέφερε, εξηγώντας ότι η αδειοδότηση δεν αφορούσε μονάδα στην οποία θα μπορούσε να πραγματοποιείται οποιαδήποτε εξειδικευμένη ιατρική πράξη.

Το κρίσιμο ερώτημα αφορά την πλασμαφαίρεση και το εάν υπήρχε στον χώρο το κατάλληλο μηχάνημα. Ο κ. Πατούλης ήταν σαφής ότι στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν υπάρχει καταγεγραμμένος τέτοιος εξοπλισμός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εμείς στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης», δήλωσε.

Νέος έλεγχος του ΙΣΑ

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ανακοίνωσε ότι η υπόθεση περνά πλέον σε νέο στάδιο ελέγχου, καθώς το πρωί θα μεταβεί επιτροπή του ΙΣΑ στο ιατρείο για να διαπιστώσει τι εξοπλισμός υπάρχει πραγματικά στον χώρο.

«Θα δούμε τι μηχανήματα υπήρχαν για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο έλεγχος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, κατά τους προηγούμενους ελέγχους του ΙΣΑ δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

«Είχαμε κάνει δύο επί τόπου παρεμβάσεις, λεκτικές, μέσα από την Επιτροπή, στην οποία ποτέ δεν βρέθηκε ένα τέτοιο μηχάνημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος έχει δει τον σχετικό φάκελο και τα στοιχεία των ελέγχων, επαναλαμβάνοντας ότι «τέτοιο μηχάνημα δεν υπήρξε» κατά τον έλεγχο.

«Η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη»

Ο Γιώργος Πατούλης εξήγησε ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη. «Είναι μία εξειδικευμένη ιατρική πράξη, που δεν χρειάζεται μόνο ένα πιστοποιημένο μηχάνημα, αλλά και ειδικοί γιατρο», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για να κριθεί εάν ένας ασθενής μπορεί να υποβληθεί στη διαδικασία όσο και για να αντιμετωπιστεί τυχόν επιπλοκή.

«Δεν σημαίνει προφανώς ότι δεν πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση, δεν πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές και δεν πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ εξήγησε ακόμη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα κυρίως σε δημόσια νοσοκομεία, σε περιπτώσεις συγκεκριμένων παθήσεων, ενώ υπάρχουν και νεότερες εφαρμογές της μεθόδου στο εξωτερικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlbdsy5z6249?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlbdsy5z6249?integrationId=40599y14juihe6ly}