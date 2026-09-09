Κύμα κακοκαιρίας έρχεται στη χώρα από την Κυριακή. Προειδοποίηση Μαρουσάκη για μεγάλα ύψη βροχής και πλημμυρικά επεισόδια.

Σήμερα θα κάνει ζέστη και θα έχουμε και την αστάθεια προς τη βόρεια - βορειοηπειρωτική χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το Σάββατο, κυρίως όμως την Κυριακή, θα μας επισκεφτεί το πρώτο κύμα, σύστημα κακοκαιρίας, από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης.

Και σήμερα το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι οι βοριάδες και οι ιδιαίτερα ξηρές μετεωρολογικές συνθήκες. Σιγά σιγά οργανώνεται ένα κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, το οποίο θα απασχολήσει το Σαββατοκύριακο.

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι σχετικά μία φθινοπωρινή εβδομάδα και με τον υδράργυρο να σημειώνει πτώση αλλά και με τις βροχές να δηλώνουν το παρών και μάλιστα τοπικά θα έχουν και ένταση.

Σήμερα, κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα θα δούμε αστάθεια προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, όπως επίσης και στα βουνά τις Πελοποννήσου. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες θα αρχίσουν να υποχωρούν μέσα στη νύχτα.

Τα μελτέμια θα επιμένουν μέσα στο Αιγαίο, ισχυρά και ακόμη και πολύ ισχυρά, ακόμη και στην Κρήτη. Από αύριο όμως, θα αρχίσουν να υποχωρούν και θα μειωθούν οι εντάσεις και από τα δυτικά προς τα ανατολικά ο άνεμος θα αρχίσει να στρέφεται σε νότιος. Στο Ιόνιο πέλαγος θα έχουμε ασθενείς εντάσεις.

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Από αύριο αναμένεται άνοδος του υδραργύρου στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας κάνει αρκετά κρύο τις πρωινές ώρες. Αργά το μεσημέρι, θα κάνει ζέστη σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα του ηπειρωτικού κορμού (33 με 35 βαθμούς Κελσίου).

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια χωρίς κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ και πρέπει να δείξουμε προσοχή στον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Η θερμοκρασία έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, καλές οι καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι μέτριοι έως και 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι στους 31 - 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ένα σύστημα βροχοβόρο θα φέρει βροχές και θα αρχίσει να ασκεί επίδραση, αυτό το πρώτο φθινοπωρινού τύπου κύμα.

Οι βροχές θα ξεκινήσουν μέσα στο Σάββατο, κυρίως στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και καταιγίδες. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, μπορεί να δώσει ακόμα και βροχές και καταιγίδες που τοπικά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Την Κυριακή, τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να επεκτείνονται στο σύνολο της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Επομένως θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες, η θερμοκρασία κοντά στους 36 βαθμούς, θα αρχίσει να υποχωρεί.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, με έντονα άστατο φθινοπωρινό σκηνικό, στο σύνολο της χώρας μας. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα μας απασχολήσει, όλη την εβδομάδα, θα δώσει μεγάλα ύψη βροχής. Υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και πρέπει να δείξουμε προσοχή στους κεραυνούς και στις χαλαζοπτώσεις.

Είναι το πρώτο φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο μας έρχεται στα μέσα του μήνα, και θα δώσει έντονα άστατες καιρικές συνθήκες καθ'όλη τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος θα πέφτει.

Προσοχή τις επόμενες ημέρες γιατί κρύβουν εκπλήξεις, σε ότι αφορά τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή τις βροχές και τις καταιγίδες.

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