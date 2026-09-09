Καλές οι καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα.

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, κατά τόπους ενισχυμένοι στο Αιγαίο, έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κατά τόπους 31-33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια και ορεινά θα είναι χαμηλότερες.

Τις απογευματινές ώρες, θα βγει αστάθεια στα ηπειρωτικά με μπόρες και καταιγίδες.

Θα δούμε και τα πρωτοβρόχια μέσα στον Σεπτέμβριο και προς τη δυτική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, αλλά όχι ανησυχητικά, σε πρώτη φάση. Δηλαδή μέχρι και το Σάββατο και Κυριακή, δεν περιμένουμε ακρότητες, στη συνέχεια όμως είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το βαρομετρικό χαμηλό, αυτή η διαταραχή, θα βρεθεί πάνω από τη χώρα μας και φαίνεται οτι θα αλληλοεπιδράσει με τη θάλασσα για αρκετές ημέρες, άρα την άλλη εβδομάδα, περνάμε κανονικά σε φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, με πιο συμβατές θερμοκρασίες και βροχές οι οποίες τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και ένταση.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρεια ενδέχεται να αναπτυχθούν κατά διαστήματα περισσότερες νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να αναμένονται κάποια φαινόμενα.

Οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας, ενώ η καλοκαιρία θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αίθριος αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18°C έως 30°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέτριας έντασης, ενώ η πιθανότητα βροχής θα είναι πολύ μικρή. Το πρωί η θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 19-22°C, για να ανέβει σταδιακά στους 26°C το μεσημέρι και στους 30°C το απόγευμα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ζεστός αναμένεται να είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο και καλοκαιρινές θερμοκρασίες, για την εποχή.

Από την νέα εβδομάδα ωστόσο, θα μπούμε σε φθινοπωρινούς πλέον ρυθμούς, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας.