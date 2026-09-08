Μικρή πτπώση θα σημειώσει σήμερα και αύριο ο υδράργυρος ενώ από την Παρασκεύη, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, αναμένεται νέα ζέστη.

Σε δύο τμήματα χωρίζεται αυτήν την εβδομάδα η χωρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Πάμε σε μία πτώση του υδραργύρου μέχρι και αύριο Τετάρτη, από την Πέμπτη και την Παρασκευή θα ανέβει και πάλι η θερμοκρασία, συνοδεία και της πρώτης φθινοπωρινού τύπου διαταραχής, η οποία αναμένεται να δώσει φαινόμενα και στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα.

Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και γενικά να πηγαίνουμε σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Έχουμε μετατοπίση πιο ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια προς την περιοχή μας και οι βοριάδες κυριαρχούν στην πλευρά του Αιγαίου, όπου τοπικά θα φθάνουμε τα 7 μποφόρ τοπικά. Ο βοριάς θα επιμείνει και αύριο και σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί η βαροβαθμίδα και μαζί της να υποχωρούν και τα μελτέμια και να δώσουν την ευκαιρία, στον πιο θερμό αέρα να κινηθεί στην περιοχή μας και να ανεβάσει τη θερμοκρασία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, ο καιρός ξεκινάει με ήπιες διαθέσεις και ηλιοφάνεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά τμήματα θα σημειωθούν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν προς την πλευρά του Αιγαίου πελάγους έως και 7 μποφόρ και στην Κρήτη, στα νότια τμήματα θα φθάνουν ακόμη και στα επίπεδα θυέλλης. Στο Ιόνιο Πέλαγος οι εντάσεις των ανέμων θα είναι χαμηλές, κοντά στα 4 μποφόρ.

Ο πιο ψυχρός αέρας έχει δροσίσει τα προάστια, ειδικά τις πρωινές ώρες. Θα δροσίσει και αύριο και από Παρασκευή και Σάββατο θα βλέπουμε τον υδράργυρο, σε πάνω από την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα, χωρίς όμως ακρότητες ή ζέστη που αναμένεται να δηλώσει το παρών.

Τα πιο θερμά τμήματα εντοπίζονται στη δυτική - ηπειρωτική χώρα (36-37 βαθμούς Κελσίου) και στα νότια τμήματα της Κρήτης και προς τα Δωδεκάνησα και τη Λίνδο.

Στην Αττική, σήμερα, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια και μελτέμι έως 5 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. 33 το πολύ 34 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Βαρδάρης ασθενής μέτριας έντασης και τα θερμόμετρα αργά το μεσημέρι στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη, τις απογευματινές ώρες, θα βγει αστάθεια στα ηπειρωτικά με μπόρες και καταιγίδες. Το μελτέμι θα επιμείνει και από την Πέμπτη, αρχίζει και οργανώνεται αυτή η κακοκαιρία, προς την περιοχή της Ιταλίας. Θα αρχίσει σιγά σιγά να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά και θα μεταφερθεί πιο θερμή αέρια μάζα με άνοδο της θερμοκρασίας από Παρασκευή και μετά.

Θα δούμε και τα πρωτοβρόχια μέσα στο Ιόνιο και προς τη δυτική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, αλλά όχι ανησυχητικά, σε πρώτη φάση. Δηλαδή μέχρι και το Σάββατο και Κυριακή, δεν περιμένουμε ακρότητες, στη συνέχεια όμως είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα.

Το βαρομετρικό χαμηλό, αυτή η διαταραχή, θα βρεθεί πάνω από τη χώρα μας και φαίνεται οτι θα αλληλοεπιδράσει με τη θάλασσα για αρκετές ημέρες, άρα την άλλη εβδομάδα, περνάμε κανονικά σε φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, με πιο συμβατές θερμοκρασίες και βροχές οι οποίες τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και ένταση.

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