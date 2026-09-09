Διαδικτυακός διάλογος μεταξύ της influencer και του πρωθυπουργού.

Λίγες ώρες πριν από την αναχώρησή του, για το Παρίσι και την συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα χιουμοριστικό διαδικτυακό διάλογο με την Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς ετοιμάζει το νέο επιχειρηματικό της εγχείρημα, ένα κατάστημα με κρουασάν.

Η πρόσκληση της Τούνη και η απάντηση του πρωθυπουργού

Με αφορμή το νέο της εγχείρημα, η Ιωάννα Τούνη είχε απευθύνει μέσα από το Instagram μια χιουμοριστική πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας του ουσιαστικά… να μην επισκεφθεί το κατάστημά της.

Όπως ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση, θα προσφέρει καφέ σε όλους τους Έλληνες που θα αγοράζουν κρουασάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε το σχετικό story και απάντησε στην influencer: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απάντηση αυτή έδωσε αφορμή για νέα ανάρτηση από την Ιωάννα Τούνη, η οποία μοιράστηκε ξανά το story του πρωθυπουργού, γράφοντας «αντίο σε μένα» και προσθέτοντας emoji γέλιου και ένα σκόρδο.

Οι αναρτήσεις με τεχνητή νοημοσύνη

Η influencer δεν σταμάτησε εκεί. Συνέχισε το ίδιο χιουμοριστικό σκηνικό με δύο ακόμη αναρτήσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Στις εικόνες εμφανίζεται η ίδια στο νέο της κατάστημα στο Παρίσι, να υποδέχεται και να σερβίρει κρουασάν και καφέ στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με τον τρόπο αυτό, η Ιωάννα Τούνη συνέχισε το διαδικτυακό αστείο, δίνοντας μια πιο… σουρεαλιστική διάσταση στην υποτιθέμενη συνάντησή τους στο Παρίσι.