Μετά το 6-7 ο πρωθυπουργός ξεκίνησε και τα stories με την J Touni.

Σε μια περίοδο πυκνών εξελίξεων, η παρουσία του πρωθυπουργού στο Παρίσι για τη συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν συνδέθηκε επικοινωνιακά με τα εγκαίνια της croissanterie της Ιωάννας Τούνη.

Αφορμή στάθηκε η ανάρτηση της influencer, χωρίς βέβαια mention, με την οποία ζητούσε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην παραστεί στα εγκαίνια του καταστήματός της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Αντί το πρωθυπουργικό επιτελείο να προσπεράσει την ανάρτηση, ο πρωθυπουργός αναδημοσίευσε το story απαντώντας «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».