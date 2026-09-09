Τρεις απλές και οικονομικές μέθοδοι για να απομακρύνετε καμένα λίπη και επίμονους λεκέδες, χωρίς ατελείωτο τρίψιμο.

Τα ταψιά είναι από τα πιο χρήσιμα κουζινικά σκεύη, όμως η συχνή χρήση τους, οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μαγειρικά λίπη με τον καιρό αφήνουν επίμονους λεκέδες στην επιφάνειά τους.

Το απλό σαπούνι απομακρύνει τα επιφανειακά λίπη, αλλά δεν αρκεί για τα κατάλοιπα που έχουν καεί και έχουν κολλήσει πάνω στο μέταλλο. Αν και πολλοί είτε θεωρούν ότι αυτά τα σημάδια είναι μόνιμα είτε καταφεύγουν σε ισχυρά καθαριστικά, υπάρχουν πιο ήπιες λύσεις που μπορούν να επαναφέρουν τα ταψιά σε πολύ καλή κατάσταση.

Το επίμονο καφέ στρώμα δεν είναι απλώς ξεραμένο λάδι. Πρόκειται για λίπη που έχουν υποστεί πολυμερισμό: μετά από επανειλημμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, τα μόρια του λαδιού σχηματίζουν ένα σκληρό, σχεδόν πλαστικοποιημένο στρώμα που προσκολλάται στην επιφάνεια του μετάλλου. Για την απομάκρυνσή του χρειάζεται ένας συνδυασμός ήπιου τριψίματος και χημικής δράσης.

Μαγειρική σόδα και οξυζενέ για δύσκολους λεκέδες

Για έντονα σημάδια σε ταψιά από άβαφο αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι, μπορείτε να φτιάξετε μια ισχυρή πάστα με μαγειρική σόδα και οξυζενέ (υπεροξείδιο του υδρογόνου).

Αναμείξτε μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα με 2-3 κουταλιές της σούπας οξυζενέ, μέχρι να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη πάστα σαν οδοντόκρεμα. Απλώστε τη στα καμένα σημεία και αφήστε τη να δράσει έως και 20 λεπτά.

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Στη συνέχεια, τρίψτε απαλά με ένα σφουγγάρι που δεν χαράζει. Στα ανοξείδωτα ταψιά, τρίβετε προς την κατεύθυνση των «νερών» του μετάλλου. Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό και στεγνώστε.

Μαγειρική σόδα και λευκό ξίδι

Για επίμονη βρωμιά, μια απλή λύση είναι η μαγειρική σόδα με λευκό ξίδι.

Ανακατέψτε τη σόδα με λίγο νερό μέχρι να σχηματιστεί μια παχύρρευστη πάστα και απλώστε τη στο στεγνό ταψί. Αφήστε τη για τουλάχιστον 20 λεπτά, ώστε να μαλακώσουν τα λίπη, και στη συνέχεια τρίψτε απαλά με σφουγγάρι.

Ψεκάστε λίγο λευκό ξίδι στα υπολείμματα. Η αντίδραση που προκαλεί τον χαρακτηριστικό αφρισμό βοηθά να αποκολληθεί η πάστα. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό και στεγνώστε.

Η πιο ήπια λύση για αντικολλητικά ταψιά

Στα αντικολλητικά ταψιά χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, καθώς το έντονο τρίψιμο μπορεί να καταστρέψει την επίστρωση.

Πασπαλίστε μαγειρική σόδα πάνω στους λεκέδες, προσθέστε μικρή ποσότητα υγρού πιάτων και λίγες σταγόνες ζεστό νερό. Ανακατέψτε τα υλικά απευθείας πάνω στο ταψί, ώστε να δημιουργηθεί μια μαλακή πάστα.

Αφήστε τη να δράσει για περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια καθαρίστε απαλά με ένα απαλό σφουγγάρι. Ξεπλύνετε σχολαστικά και στεγνώστε με πετσέτα.

Με πληροφορίες από tomsguide.com