Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της αθλήτριας μετά από τροχαίο.

Βαρύ είναι το κλίμα στην Έδεσσα μετά τον θάνατο της 21χρονης Φαίης Δημητριάδου, της νεαρής κοπέλας που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην πόλη της Ρόδου.

Η Φαίη Δημητριάδου ήταν αθλήτρια του στίβου, πρωταθλήτρια Ελλάδος και ένα παιδί που, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι που τη γνώριζαν, είχε μεγαλώσει ουσιαστικά μέσα στα γήπεδα της Έδεσσας.

Η 21χρονη ήταν αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας από την ηλικία των πέντε ετών και παρέμεινε κοντά στον σύλλογο μέχρι τη στιγμή που έφυγε από την πόλη για να σπουδάσει.

Το τροχαίο δυστύχημα που της στέρησε την ζωή

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην πόλη της Ρόδου. Η 21χρονη οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, έχοντας ως συνεπιβάτιδα μία 27χρονη, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, ανετράπη και προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Η Φαίη Δημητριάδου έχασε τη ζωή της, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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Συλλυπητήρια μηνύματα από συλλόγους

Στην Έδεσσα, η είδηση προκάλεσε συγκίνηση, με τον Γυμναστικό Σύλλογο Έδεσσας να αποχαιρετά δημόσια την αθλήτριά του. Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος σημειώνει ότι η Φαίη ήταν «μια ξεχωριστή αθλήτρια και Πρωταθλήτρια Ελλάδος», θυμίζοντας ότι βρισκόταν καθημερινά κοντά στην αθλητική οικογένεια του συλλόγου από την ηλικία των πέντε ετών.

Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά της, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητικό σύλλογο να χάνει ένα παιδί που ουσιαστικά μεγάλωσε στους χώρους του.

Τη θλίψη του εξέφρασε και ο Α.Σ. Εδεσσαϊκός, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που αγγίζει ολόκληρη την πόλη και τον αθλητισμό της Έδεσσας και απευθύνοντας συλλυπητήρια στους οικείους της 21χρονης.

Η Φαίη Δημητριάδου είχε συνδέσει μεγάλο μέρος της ζωής της με τον αθλητισμό και τον στίβο. Η είδηση ότι η νεαρή πρωταθλήτρια ήταν το θύμα του δυστυχήματος στη Ρόδο έδωσε πλέον όνομα και πρόσωπο σε μία ακόμη απώλεια νέου ανθρώπου στην άσφαλτο, προκαλώντας συγκίνηση εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου κόπηκε η ζωή της.