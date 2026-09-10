Ο Μητσοτάκης συνοψίζει στο βίντεο τις εξαγγελίες που έκανε από τη ΔΕΘ.

Ένα βίντεο, στο οποίο συνοψίζει τις εξαγγελίες που έκανε από το βήμα της ΔΕΘ, ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media.

«Στη φετινή ΔΕΘ παρουσιάσαμε ένα σχέδιο προόδου και ευημερίας. Ένα σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, φθηνότερη ενέργεια και περισσότερες επιχειρήσεις», αναφέρει στην αρχή του βίντεο ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, κάνει αναφορά στα μέτρα που εξήγγειλε και καταλήγει: «Ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη, με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα το 2030».

{https://www.instagram.com/p/DdG7Eo2ItJK/?hl=el}