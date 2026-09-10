Γιώργος Μαζωνάκης: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται πλέον στους δύο γιατρούς που διατηρούν το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Το ζευγάρι των γιατρών της Stem Cell Clinic βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο της προανάκρισης και συνελήφθη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο.

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του ζευγαριού των γιατρών που διατηρούν την κλινική κατηγορώντας τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ο οποίος αφού μελετήσει τα έως τώρα στοιχεία της δικογραφίας αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Αύριο οι δύο κατηγορούμενοι θα πάνε στον ανακριτή ενώ μέσα σε πέντε μέρες θα γίνει και η απολογία τους.

Η κατηγορία αφορά κακούργημα και αύριο οι δύο γιατροί αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου θα τους ασκηθούν διώξεις.

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Τα στοιχεία που «έκαψαν» το ζευγάρι των γιατρών

Η σύλληψη του ζεύγους των γιατρών έγινε μετά από στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ σχετικά με τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Ειδικότερα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών πραγματοποιούσαν έρευνες στο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων στο Κολωνάκι, από όπου μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό ο τραγουδιστής στο νοσοκομείο «Ελπίς». Εκεί οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πειστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών αλλά και στο σπίτι του τραγουδιστή.

Δύο σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα οδήγησαν στο να συλληφθούν και να τους αποδοθούν κατηγορίες. Το πρώτο αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική και το δεύτερο αφορά τη λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον τραγουδιστή να περνά την είσοδο της κλινικής στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι στις 13:30 το μεσημέρι. Αυτο το δεδομένο ανέτρεψε τους ισχυρισμούς ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής πέρασε το κατώφλι της κλινικής στις 16:00, όπως είχε καταθέσει η γιατρός και πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει όταν έπαθε ανακοπή καρδιάς.

Το δεύτερο στοιχείο αφορά την ίδια τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κλινική διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση ήταν σε λειτουργία για σχεδόν 45 λεπτά. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συνέβη, πότε συνέβη και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική μέχρι την κατάρρευσή του και την άφιξη του ΕΚΑΒ.

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Επιβαρυντική για το ζευγάρι των γιατρών ήταν και η κατάθεση που πήραν τα στελέχη της ΕΛΑΣ νωρίς το μεσημέρι από ειδικό αιματολόγο δημόσιου νοσοκομείου, ο οποίος κλήθηκε να εξηγήσει το τι ακριβώς είναι η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, ποιοι οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές, αλλά και αν η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν στον ειδικό αιματολόγο ήταν επίσης εάν η πλασμαφαίρεση μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδιωτικό ιατρείο ή εάν απαιτείται συγκεκριμένο νοσοκομειακό περιβάλλον, ειδικός εξοπλισμός και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ποια θα πρέπει να είναι η απαιτούμενη ιατρική και τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση που ένας ασθενής παρουσιάσει ξαφνικά σοβαρή επιπλοκή κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας. Μετά την αξιολόγηση των δεδομένων δόθηκε το «πράσινο φως» για τη σύλληψη των δύο γιατρών.

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Την Παρασκευή η νεκροψία

Να σημειωθεί ότι μετατέθηκε για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διαδικασία είχε αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα ωστόσο η οικογένεια ζήτησε την αναβολή της προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα παρευρεθεί στη διαδικασία.