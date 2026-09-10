Η Πέγκυ Ζήνα θυμάται την εποχή που συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Πέγκυ Ζήνα είναι ένα από τα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής που θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, λίγες ώρες μετά από την δυσάρεστη είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο του καλλιτέχνη, δημοσίευσε μία φωτογραφία του μέσω Instagram story, χωρίς να προσθέτει κάτι περισσότερο.

Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, μέσα από μία νέα της ανάρτηση, προσπάθησε να αποτυπώσει με λόγια μερικές από τις κοινές της αναμνήσεις με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δύο ερμηνευτές είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μόλις 22 ετών, και η Πέγκυ Ζήνα 19. Έκτοτε, δεν συνεργάστηκαν ξανά, ωστόσο ο ένας παρακολουθούσε συστηματικά τις εμφανίσεις του άλλου.

Μέσα από τη νέα της ανάρτηση, η ερμηνεύτρια, αποκάλυψε ότι έμαθε για τον πρόωρο θάνατο του Μαζωνάκη λίγη ώρα πριν ανακοινωθεί, λόγω μίας παράξενης σύμπτωσης.

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Γιώργος Μαζωνάκης – Η ανάρτηση από την Πέγκυ Ζήνα που συγκινεί

«2 τη νύχτα… Αρχίζω να το συνειδητοποιώ…

Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί τη στιγμή της μεταφοράς στο Ελπίς από φιλικό μου πρόσωπο.. Είπα όχι, όχι θα τον συνεφέρουν στο νοσοκομείο σίγουρα ράδιο αρβύλα είναι για τους σταρς όλο σενάρια βγάζουν.. Είδηση… Τέλος.. Πάγος.

Ζάλη από χίλιες σκέψεις.. Αδράνεια.. Από τη γενιά μας ο πρώτος που έφυγε.. Ένιωσα κενό.. Ένα κενό που δεν θα καλυφθεί.

Δεν ήμασταν φίλοι, μια φορά δουλέψαμε μαζί στα 19 μου.. εσύ 22 στον πρώτο σου δίσκο και τις 2 μεγάλες σου επιτυχίες..

Πέρασα πολύ όμορφα …Χαιρόμασταν πολύ για σένα Η Ελένη ο Στάθης κι εγώ που σε συνοδεύαμε..

Ένα κουκλί ξανθό με βαριά φωνή που έλεγε Διονυσίου και με ανατρεπτικό ντύσιμο.. Αστέρι ..Δεν έχω άλλες προσωπικές στιγμές να θυμάμαι, χαθήκαμε..

Σε καμάρωσα αρκετές φορές.. Κι εσύ ερχόσουν. Πάντα τραγουδούσα τα τραγούδια σου και συνεχίζω.. (το ξέρετε εσείς..).

Από ένστικτο ένιωθα πάντα ότι τα τραύματά σου προσπαθούσες να τα διαχειριστείς… ήσουν εύθραυστος. Την καριέρα σου όμως.. Φανταστικό ρεπερτόριο, τόλμησες στίχους ψαγμένους , μουσικούς δρόμους και παραγωγές προχωρημένες πάντα και styling που δίχαζε και εντυπωσίαζε για τα ελληνικά δεδομένα.

Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ απότομα.. Σιγά μη μας προετοίμαζες για την αυλαία κ το φινάλε.. Περνάνε οι ώρες κι ο πάγος λιώνει κ γίνεται δάκρυ.

Και τώρα… ας σωπάσουμε ..Άφησες τα τραγούδια σου για πάντα.. έζησες στα άκρα όπως ήθελες.. Μαζώ μου θα σε θυμάμαι με αγάπη προσεύχομαι να βρει τη γαλήνη της η ψυχή σου.. Κοντά στον Θεό που πίστευες και στην Αρίθα που αγαπούσες τόσο..

Καλό ταξίδι στο φως».

{https://www.instagram.com/p/DdFeYabKNLu/?hl=el}