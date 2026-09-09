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Ο Θοδωρής Φέρρης ακύρωσε την αυριανή συναυλία του στη Λάρισα μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Θοδωρής Φέρρης με ανάρτησή του ενημερώνει τους θαυμαστές του ότι αναβάλλεται η συναυλία του στη Λάρισα σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εμφάνισή του ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ωστόσο αναβλήθηκε ύστερα από την είδηση για το θάνατο του συναδέλφου του, με την συναυλία να προγραμματίζεται εκ νέου για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

«Φίλοι μου καλοί, η προγραμματισμένη συναυλία μας αύριο 10/9 στη Λάρισα, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 24/ 9 στην ίδια τοποθεσία (AEl FC Arena).

Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά.

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Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.

Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο…».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε απο τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.