Η συνέντευξη με τον Γιώργο Μαζωνάκη από τους «Πρωταγωνιστές» πριν από είκοσι χρόνια.

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54ων ετών.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς», με τη τα αίτια θανάτου να αναφέρουν ανακοπή καρδιάς.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, πλήθος κόσμου, καλλιτέχνες και πρόσωπα της ελληνικής showbiz αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκης.

Τα μηνύματα από ανθρώπους που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη έχουν κατακλύσει τα social media. Ανάμεσα σε αυτούς που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν ήταν και ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος επέλεξε να τον τιμήσει με μία συνέντευξή του από το παρελθόν.

Η συγκεκριμένη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε 20 χρόνια πριν, με τον λαϊκό τραγουδιστή να μοιράζεται με τον δημοσιογράφο σκέψεις και σημεία της ζωής του.

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Στο συνοδευτικό κείμενο ο Σταύρος Θεοδωράκης αναφέρει: «Πειραιώτικη μαγκιά με λίγο λούστρο. Έτσι ξεκίνησε η συνέντευξή μας, 20 χρόνια πριν. Ο Γιώργος δεν φοβόταν τις λέξεις.

«Νίκαια εγώ, Αγία Βαρβάρα εσύ. Γειτονάκια είμαστε, ρώτα ό,τι θες».

Έτσι θέλω να τον θυμάμαι. Το παιδί με την λαϊκή ψυχή. Τα υπόλοιπα ας τα πουν οι νεώτεροι φίλοι του. Εμείς θα μείνουμε αγκαλιά με τα τραγούδια του».

{https://www.instagram.com/p/DdE7VfoKMBT/?hl=el}