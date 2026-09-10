Όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα έστειλε ένα από τα πιο ισχυρά μηνύματά της, με ένα φόρεμα Ελληνίδας σχεδιάστριας.

Το αξέχαστο «revenge dress» της πριγκίπισσας Νταϊάνα, με το οποίο έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα, βγαίνει ξανά στο «σφυρί» έπειτα από περίπου τρεις δεκαετίες.

Το μαύρο φόρεμα, δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας μόδας Χριστίνας Σταμπολιάν, θα εκτεθεί στο Λονδίνο αυτό τον μήνα, προτού ταξιδέψει στο Χονγκ Κονγκ, τη Γενεύη και τελικά τη Νέα Υόρκη, όπου θα πωληθεί σε δημοπρασία του Sotheby’s στις 9 Δεκεμβρίου. Εκτιμάται ότι θα πωληθεί πάνω από 300.000 δολάρια.

Όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα φόρεσε το revenge dress

Στις 29 Ιουνίου 1994, αυτό το φόρεμα πέρασε στην ιστορία των «revenge dress». Μαύρο, εφαρμοστό, έφτανε πάνω από το γόνατο, είχε ντεκολτέ και άφηνε τους ώμους ακάλυπτους.

Την ίδια ημέρα, ο τότε σύζυγος της Νταϊάνα, πρίγκιπας Κάρολος, παραδέχθηκε σε ντοκιμαντέρ του ITN ότι είχε υπάρξει άπιστος. Η αποκάλυψη είχε διαρρεύσει στον βρετανικό Τύπο λίγες ημέρες πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ, το οποίο παρακολούθησαν 13 εκατομμύρια τηλεθεατές στη Βρετανία.

Αυτό δεν πτόησε την Νταϊάνα, η οποία έφτασε σε εκδήλωση στη Serpentine Gallery στο Λονδίνο φορώντας ένα φόρεμα τόσο εντυπωσιακό, που έμεινε γνωστό ως «revenge dress», το «φόρεμα της εκδίκησης».

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Συνδύασε το μεταξωτό φόρεμα με μαύρες γόβες, clutch στο ίδιο χρώμα και ένα τσόκερ δημιουργημένο από καρφίτσα με διαμάντια και ζαφείρια, την οποία της είχε χαρίσει για τον γάμο της η βασιλομήτωρ.

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Το φόρεμα «έσπασε» το πρωτόκολλο

Εκείνη την εποχή, το μαύρο θεωρούνταν κατάλληλο για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας μόνο σε κηδείες. Αλλά η πριγκίπισσα Νταϊάνα επέλεξε εκείνη την ημέρα τη δημιουργία της Σταμπολιάν, που ήταν η δική της εκδοχή του «μικρού μαύρου φορέματος», το οποίο καθιέρωσε η Κοκό Σανέλ.

Το φόρεμα ήταν στην ντουλάπα της πριγκίπισσας Νταϊάνα για τρία χρόνια, επειδή φοβόταν ότι ήταν «πολύ τολμηρό», προτού τελικά αποφασίσει να το φορέσει, είχε πει η Σταμπολιάν το 2013, σε ντοκιμαντέρ του Channel 4.

«Η μόδα μπορεί να αποτελέσει μια γλώσσα, όταν οι λέξεις δεν επαρκούν. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα το κατανοούσε αυτό ενστικτωδώς», δήλωσε η Μόργκαν Χαλίμι, επικεφαλής του τμήματος τσαντών και μόδας του Sotheby’s. «Με τον τρόπο της, η πριγκίπισσα Νταϊάνα μετέτρεψε το φόρεμα σε ένα από τα πιο ισχυρά μηνύματά της, κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο πολυσυζητημένα και συναισθηματικά φορτισμένα επεισόδια της ζωής της», συμπλήρωσε.

«Ήταν μια viral στιγμή πολύ προτού ο όρος καταστεί κοινότοπος λόγω των social media και έδωσε το ελεύθερο σε οποιονδήποτε, αλλά ιδιαίτερα τις γυναίκες, να χρησιμοποιούν τη μόδα με μεγαλύτερη πρόθεση και ουσία: ως ασπίδα, όπλο ή και τα δύο», τόνισε η Χαλίμι, καταλήγοντας: «Αυτό που άντεξε στο πέρασμα των δεκαετιών, δεν ήταν το σκάνδαλο γύρω από εκείνη τη βραδιά, αλλά η επίδειξη αυτοπεποίθησης και ψυχραιμίας από την πριγκίπισσα Νταϊάνα».

Η πρώτη φορά που πωλήθηκε το «revenge dress» ήταν το 1997, όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα έβγαλε στο «σφυρί» 79 φορέματά της, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικές δράσεις σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και το AIDS. Η τελευταία φορά που εκτέθηκε το φόρεμα ήταν στο Paisley Museum, πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

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Φωτ.: AP, Με πληροφορίες από CNN