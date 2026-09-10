Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στο δυναμικό του ΑΝΤ1.

Στα τέλη του Αυγούστου, ανακοινώθηκε και επίσημα η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, με το κανάλι του Αμαρουσίου να καλωσορίζει εκ νέου την παρουσιάστρια στο δυναμικό του.

Τα τελευταία χρόνια, η Φαίη Σκορδά βρισκόταν στο Mega όπου και παρουσίαζε την εκπομπή «Buongiorno», ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα που αναλαμβάνει στο νέο της τηλεοπτικό σπίτι.

Παρ’ όλα αυτά, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εν όψει της νέας σεζόν πραγματοποιήθηκε ένα δείπνο από τον σταθμό με καλεσμένους τους δημοσιογράφους, στελέχη και παρουσιαστές του ΑΝΤ1.

Ανάμεσά τους βρέθηκε και η Φαίη Σκορδά, η οποία το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε μερικά από τα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Η ίδια, πόζαρε δίπλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τη Σία Κοσιώνη, τον Βασίλη Χιώτη και άλλους, ενώ στη λεζάντα της πρόσθεσε: «Καλή μας αρχή @ant1tv».

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Η ανακοίνωση του καναλιού για τη Φαίη Σκορδά

Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές.