Η συγκινητική ανάρτηση του Γιάννη Κότσιρα.

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, από την ημέρα που ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή και ο Γιάννης Κότσιρας τον τιμά με μία συγκινητική ανάρτηση.

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπητές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, ένας καλλιτέχνης που ένωσε με μοναδικό τρόπο το ροκ, το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι, με τη μουσική και τη φωνή του να μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο.

Γεννήθηκε το 1956, με καταγωγή από το Βόλο, και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και γνωστά τραγούδια του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ήταν το «Διδυμότειχο Blues», ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1991 και συντρόφευσε την πορεία του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Με αφορμή την θλιβερή επέτειο από την ημέρα του θανάτου του, ο φίλος και συνεργάτης του, Γιάννης Κότσιρα, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

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«Αχ! Φιλαράκι μου. 7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου. Έτσι κι αλλιώς, σε έχω πάντα και παντού μαζί μου», έγραψε ο Γιάννης Κότσιρα, συνοδεύοντας τη λεζάντα του με μία από τις πιο χαρακτηριστικές κοινές τους φωτογραφίες.

{https://www.instagram.com/p/DdDxyOIqsUi/?hl=el}

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Γιάννης Κότσιρα, γνωρίστηκαν καλλιτεχνικά με τη δισκογραφική τους συνεργασία να μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε μία ουσιαστική φιλία.